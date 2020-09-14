Brabham представила свой новый суперкар 

Разработчики британской компании Brabham представили поклонникам свой новый автомобиль под названием BT62R. Производитель успел завоевать популярность, благодаря гоночным болидам, которые не раз одерживали победу в Формуле-1.

Новая модель стала обновлением для уже известной BT62. Линейка прославилась благодаря болидам Ultimate и Competition, но в отличие от предшественников, транспортное средство можно эксплуатировать на дорогах общего пользования. В список оснащения разработчики включили камеры заднего вида, новую оптику и зеркала.

Под капотом Brabham BT62R расположили бензиновый V8, отдача которого составляет до 700 л.с., объемом 5,4 литра. В паре предложат секвентальную механическую трансмиссию на 6 скоростей. В списке оснащения значатся новая аудиосистема, кондиционер, а также аэродинамический обвес от Track Pack, сплиттер, диффузор, обогрев стекла. Все детали для экстерьера выполнили из карбона.

Новинка будет доступна к покупке в новых цветах Signature Series и Celebration Series, как в праворульной, так и леворульной комплектациях. Представить ее планируют уже в скором времени, а стоимость станет известна позже.