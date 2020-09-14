Россиян предложили пускать за руль с 16 лет

Депутат Госдумы Василий Власов предложил понизить минимальный разрешенный возраст управления легковым автомобилем. Об этом сообщает RT.
Парламентарий подготовил обращение на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова. В нем он указал на целесообразность своего предложения.
"Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев", — указано в письме.
По мнению Власова, возможность с 16 лет управлять машиной может стать мотивом к началу трудовой деятельности. А уже это, в конечном итоге, обернется активным вовлечением в экономические процессы.
На минувшей неделе министерство внутренних дел РФ опубликовало обновленные правила проведения экзаменов на получение водительских прав. В документе указано, что с 1 апреля 2021 года отменяется аттестация на площадке. Такой формат сохранится только для мотоциклистов.