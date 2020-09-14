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Что думают владельцы KIA о своих автомобилях 

Car.ru и ещё 1 3 часа назад
Что думают владельцы KIA о своих автомобилях
Фото: Car.ru
Автомобили производителя KIA уже несколько лет подряд занимают места в пятёрке лидеров по продажам на рынке России. Поэтому аналитическое агентство решило провести онлайн-опрос среди владельцев данных авто.
Опрос, который проводился в онлайн-формате, показал очень интересные результаты. Оказалось, что у 28% респондентов прошлый автомобиль тоже был от марки KIA. Во время выбора нового автомобиля 23.5% рассматривали лишь модели данного бренда. Когда настанет время менять транспортное средство, 67% опрошенных будут рассматривать варианты исключительно в модельном ряду KIA.
Специалисты узнали, за какие параметры владельцы любя свой автомобиль. Внешний вид показал больший процент — 26%. На второе место встало сразу несколько параметров — приемлемая стоимость, комфорт и надёжность. Не обошлось и без минусов, среди которых первое место занял такой фактор, как плохая шумоизоляция. Другие респондентов указали на проблемный катализатор и слишком низкий клиренс. Интересно, что 11% опрошенных не указали никакого недостатка.
Многие хотят, чтобы производитель больше внимания уделял параметрам сборки и качеству лакокрасочного покрытия. Ещё 7.2% высказались о том, что в салоне не хватает качественных материалов.
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Автоновости , Kia
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