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Названы пять важнейших изменений в ПДД 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 1 час назад
Названы пять важнейших изменений в ПДД
Фото: РИА Новости
СМИ назвали пять важнейших пунктов в проекте поправок к ПДД, разработанном Минтрансом и ГИБДД и уже направленном в аналитический центр при правительстве России для вынесения заключения.
На первое место среди нововведений ПДД журнал «За рулем» поставил запрет остановки на «островках безопасности».
Сегодня это разрешено, в результате происходят наезды на стоящие машины, сказано в пояснительных материалах Минтранса.
Специалисты советуют «уже сейчас не останавливаться на „островках безопасности“ — во избежание пререканий с инспекторами ГИБДД и штрафов с дорожных камер».
Еще одним важным изменением является послабление в правилах тонировки ветрового и передних боковых стекол. После принятия поправок к ПДД минимальное светопропускание ветрового стекла должно будет равняться не менее 70% (а не 75%, как раньше — прим. ВЗГЛЯД), а светопропускание других стекол не будет регламентироваться.
Третьим по важности нововведением журналисты сочли возможность возить с собой любые аптечку и огнетушитель, а не только те, что разрешены по ГОСТу Р 41.27 2001 года.
Также новые правила регламентируют езду на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электронные самокаты, сегвеи, а также роликовые коньки, скейтборды (в том числе электронные), гироскутеры, моноколеса и другие аналогичные средства передвижения. В частности, запрещается езда на СИМ в нетрезвом виде. Кроме того планируется установить предельную скорость перемещения на подобных видах индивидуального транспорта (возможно, она будет ограничена 20 км/ч).
Завершают топ-5 важных изменений ПДД правила использования СИМ в соответствии с возрастом. Согласно проекту, граждане будут разделены на три возрастные категории: до семи лет, от семи до четырнадцати лет и после четырнадцати.
Ребенок до семи лет может кататься на СИМ по тротуарам, пешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. Подросток 7–14 лет сможет кататься там же, но один. Дети старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами, но если их нет, можно будет выезжать на правый край проезжей части или на обочину улицы при условии, что у СИМ есть тормоза, фонарь и катафоты.
Напомним, в России уже есть прецедент возможного лишения прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде.
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Комментарии
Автоновости , Минтранс РФ , Правительство РФ , ГИБДД
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