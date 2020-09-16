Автоэксперты проанализировали поправки в правила дорожного движения, предлагаемые Министерством транспорта РФ , и назвали наиболее существенные.

В частности, водители не смогут останавливаться на «островке безопасности», если он не расположен перед пешеходным переходом и перед ним нет знака «Остановка запрещена».

Требования к уровню светопропускания лобового стекла составят 70 процентов, а не 75, как в действующей редакции правил. Остальные стекла могут быть затонированы любым образом.

В случае принятия поправок автовладелец сможет использовать любые аптечки, огнетушители и знаки аварийной остановки, а не только предусмотренные государственными стандартами, как сейчас.

Средствами индивидуальной мобильности (электросамокатами, моноколесами, скейтбордами и т. д.) запретят пользоваться в состоянии алкогольного опьянения, а также развивать на них скорость более 20 километров в час.

Наконец, появится возрастная градация пользователей средств индивидуальной мобильности. До семи лет можно будет ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам в сопровождении взрослых, до 14 лет — в тех же местах, но без присмотра, в более старшем возрасте можно будет пользоваться велосипедными зонами и краем проезжей части, сообщает журнал «За рулем».

Ранее автоюрист прокомментировал проект поправок к правилам дорожного движения.