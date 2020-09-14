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В Европе снова планируют ужесточить нормы вредных выбросов 

Motor.ru 1 час назад
Европа закручивает «экологические гайки»
Фото: Motor.ru
Европейская комиссия предлагает ужесточить нормы выбросов углекислого газа для новых автомобилей. По мнению экологов, чтобы стать CO₂-нейтральным к 2050 году, Евросоюзу необходимо уже через десять лет уменьшись средний уровень выбросов для пассажирских моделей на 50 процентов от показателя 2021 года.
Еврокомиссия — это орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, в ведении которого также находится экологическая политика. Ведомство устанавливает нормы вредных выбросов и штрафует производителей за их превышение. Согласно действующей редакции регламента, с 2021 года средний показатель не должен быть больше 95 граммов на километр. В 2025-м выбросы нужно будет сократить ещё на 15 процентов, а в 2020-м — на 37,5 процента.
По данным Automotive News Europe, в новом проекте документа, который Еврокомиссия представит уже на этой неделе, говорится о 50-процентном снижении выбросов углекислоты с 2030 года.
Таким образом, Еврокомиссия вступает в конфронтацию с представителями немецкой автопромышленности, которым придется либо платить огромные штрафы, либо выводить на рынок модели с нулевым или сверхнизким уровнем вредных выбросов (zero— and low-emission vehicles или ZLEV). Причем от количества таких машин будет напрямую зависеть целевой показатель вредных выбросов — его можно увеличить на пять процентов от нормы, если к 2025 году доля ZLEV составит 15, а с 2030-го — 35 процентов.
Осенью 2019 года экологическая организация Greenpeace опубликовала доклад, в котором описала влияние крупнейших автопроизводителей на процесс глобального потепления. Данные за 2018 год показали, что один Volkswagen выбрасывает в атмосферу парниковых газов больше, чем вся промышленность Австралии.
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Комментарии
Автоновости , Volkswagen , ЕС , Еврокомиссия
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