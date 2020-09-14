Европа закручивает «экологические гайки»

Европейская комиссия предлагает ужесточить нормы выбросов углекислого газа для новых автомобилей. По мнению экологов, чтобы стать CO₂-нейтральным к 2050 году, Евросоюзу необходимо уже через десять лет уменьшись средний уровень выбросов для пассажирских моделей на 50 процентов от показателя 2021 года.

Еврокомиссия — это орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, в ведении которого также находится экологическая политика. Ведомство устанавливает нормы вредных выбросов и штрафует производителей за их превышение. Согласно действующей редакции регламента, с 2021 года средний показатель не должен быть больше 95 граммов на километр. В 2025-м выбросы нужно будет сократить ещё на 15 процентов, а в 2020-м — на 37,5 процента.

По данным Automotive News Europe, в новом проекте документа, который Еврокомиссия представит уже на этой неделе, говорится о 50-процентном снижении выбросов углекислоты с 2030 года.

Таким образом, Еврокомиссия вступает в конфронтацию с представителями немецкой автопромышленности, которым придется либо платить огромные штрафы, либо выводить на рынок модели с нулевым или сверхнизким уровнем вредных выбросов (zero— and low-emission vehicles или ZLEV). Причем от количества таких машин будет напрямую зависеть целевой показатель вредных выбросов — его можно увеличить на пять процентов от нормы, если к 2025 году доля ZLEV составит 15, а с 2030-го — 35 процентов.