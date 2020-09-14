Ford подготовил Ranger к тяжёлому бездорожью

Компания Ford представила ещё одну модификацию нового Ranger под названием Tremor. По запросу клиентов пикапу «нарастили» внедорожный потенциал с помощью нового оффроуд-пакета.

В Ford заявляют, что Ranger Tremor — это «самая внедорожная» из всех доступных версий пикапа, адаптированная для тяжёлого бездорожья без ущерба для полезной нагрузки и тяговых возможностей. В июне автомобиль уже получил три внедорожных пакета от отделения Ford Performance, которые различаются масштабом доработок и декором.

Основное отличие от стандартного Ranger кроется в приподнятой подвеске с однотрубными амортизаторами Fox 2.0 с гидравлическим ступором, перенастроенными пружинами и уменьшенной жёсткостью стабилизатора поперечной устойчивости.

По сравнению с базовым Ranger с пакетом SuperCrew 4x4 дорожный просвет вырос на 0,8 дюйма (около 20 миллиметров) — до 9,7 дюйма (более 246 миллиметров). Угол въезда увеличился на 2,2 градуса — до 30,9 градуса, а угол съезда — на 0,1 градуса, до 25,5 градуса. Угол рампы стал больше на 2,7 градуса и теперь составляет 24,2 градуса.

На 17-дюймовые колёсные диски установили 32-дюймовые грязевые шины Continental General Grabber. Ranger Tremor получил дополнительную защиту днища, блокировку заднего дифференциала, систему Terrain Management System с четырьмя режимами езды на выбор, а также доработанную для лучшего сцепления систему контроля тяги.

Кроме этого, в пакет вошли лебёдка с шестикнопочным блоком управления, установленным на приборной панели, и особый стайлинг. Решётка радиатора получила иную окантовку с красным декором, кузов украсили шильдики Tremor, а в салоне установили сиденья с обивкой с замшевыми вставками.