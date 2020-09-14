Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford подготовил новый Ranger к тяжёлому бездорожью 

Motor.ru и ещё 2 3 часа назад
Ford подготовил Ranger к тяжёлому бездорожью
Фото: Motor.ru
Компания Ford представила ещё одну модификацию нового Ranger под названием Tremor. По запросу клиентов пикапу «нарастили» внедорожный потенциал с помощью нового оффроуд-пакета.
В Ford заявляют, что Ranger Tremor — это «самая внедорожная» из всех доступных версий пикапа, адаптированная для тяжёлого бездорожья без ущерба для полезной нагрузки и тяговых возможностей. В июне автомобиль уже получил три внедорожных пакета от отделения Ford Performance, которые различаются масштабом доработок и декором.
Основное отличие от стандартного Ranger кроется в приподнятой подвеске с однотрубными амортизаторами Fox 2.0 с гидравлическим ступором, перенастроенными пружинами и уменьшенной жёсткостью стабилизатора поперечной устойчивости.
По сравнению с базовым Ranger с пакетом SuperCrew 4x4 дорожный просвет вырос на 0,8 дюйма (около 20 миллиметров) — до 9,7 дюйма (более 246 миллиметров). Угол въезда увеличился на 2,2 градуса — до 30,9 градуса, а угол съезда — на 0,1 градуса, до 25,5 градуса. Угол рампы стал больше на 2,7 градуса и теперь составляет 24,2 градуса.
На 17-дюймовые колёсные диски установили 32-дюймовые грязевые шины Continental General Grabber. Ranger Tremor получил дополнительную защиту днища, блокировку заднего дифференциала, систему Terrain Management System с четырьмя режимами езды на выбор, а также доработанную для лучшего сцепления систему контроля тяги.
Кроме этого, в пакет вошли лебёдка с шестикнопочным блоком управления, установленным на приборной панели, и особый стайлинг. Решётка радиатора получила иную окантовку с красным декором, кузов украсили шильдики Tremor, а в салоне установили сиденья с обивкой с замшевыми вставками.
Видео дня. МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права
Motor.ru: последние новости
Lucid раскрыл конкурента Tesla Model X на новых фотографиях Lucid раскрыл конкурента Tesla Model X на новых фотографиях Власти хотят разрешить подросткам садиться за руль Власти хотят разрешить подросткам садиться за руль Стали известны российские цены на обновленный Kia Rio Стали известны российские цены на обновленный Kia Rio
Комментарии
Автоновости , Ford
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка похвасталась спорткаром и разбилась
Девушка похвасталась спорткаром и разбилась
Россиянам грозит пересдача на права
Россиянам грозит пересдача на права
Volvo увеличила продажи в России
Volvo увеличила продажи в России
В РФ предложили давать водительские права подросткам
В РФ предложили давать водительские права подросткам
Видео
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение