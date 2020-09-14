Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volvo в августе увеличила продажи в России на 62% 

Автостат и ещё 1 2 часа назад
Volvo увеличила продажи в России
Фото: Автостат
Volvo в августе увеличила продажи в России на 62%Российские дилеры Volvo в августе реализовали 822 автомобиля, что на 62% выше показателя годичной давности. По итогам восьми месяцев 2020 года продажи Volvo составили 3797 машин — на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в августе стал среднеразмерный кроссовер ХС60, разошедшийся в количестве 341 единиц (+72%). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 236 покупателей (+119%). Замыкает тройку лидеров Volvo компактный кроссовер ХС40 — в прошлом месяце была реализована 121 такая машина (+29%).
Стоит также отметить возросший интерес к седанам S60 и универсалам повышенной проходимости V60 Cross Country, продажи которых выросли на 167% и составили 80 автомобилей.
Видео дня. МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права
Автостат: последние новости
Минтранс подготовил проект поправок к ПДД Минтранс подготовил проект поправок к ПДД Volkswagen Polo и Tiguan – в тройке лидеров на рынках Москвы и Петербурга Volkswagen Polo и Tiguan – в тройке лидеров на рынках Москвы и Петербурга KIA объявила цены на обновленный седан Rio KIA объявила цены на обновленный седан Rio
Автоновости , Volvo
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые популярные подержанные автомобили
Названы самые популярные подержанные автомобили
Названы самые популярные машины в Москве
Названы самые популярные машины в Москве
«АвтоВАЗ» выбрал названия для новой модели Lada
«АвтоВАЗ» выбрал названия для новой модели Lada
Составлен рейтинг самых надежных авто
Составлен рейтинг самых надежных авто
Видео
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение