Volvo увеличила продажи в России

Volvo в августе увеличила продажи в России на 62%Российские дилеры Volvo в августе реализовали 822 автомобиля, что на 62% выше показателя годичной давности. По итогам восьми месяцев 2020 года продажи Volvo составили 3797 машин — на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в августе стал среднеразмерный кроссовер ХС60, разошедшийся в количестве 341 единиц (+72%). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 236 покупателей (+119%). Замыкает тройку лидеров Volvo компактный кроссовер ХС40 — в прошлом месяце была реализована 121 такая машина (+29%).

Стоит также отметить возросший интерес к седанам S60 и универсалам повышенной проходимости V60 Cross Country, продажи которых выросли на 167% и составили 80 автомобилей.