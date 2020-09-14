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На аукционе продают автомобиль президента США 

Car.ru и ещё 2 39 минут назад
На аукционе продают автомобиль президента США
Фото: Car.ru
В Пенсильвании на аукционе появился автомобиль Lincoln Cosmopolitan, который был выпущен в 1950 году. Лимузин изготавливали по персональному заказу от Гарри Трумэна, который являлся 33-м президентом Соединенных Штатов.
Гарри Трумэна избрали в 1945 году, через пару лет он отдал распоряжение, чтобы General Motors разработал для автомобильного парка Белого дома 10 автомобилей. Однако, производитель отправил отказ. В итоге Белому дому пришлось арендовать лимузины Lincoln Cosmopolitan. Каждый экземпляр проходил модификацию и тщательно проверялся по всем требованиям безопасности.
Автомобиль, который поступил в продажу, эксплуатировался Гарри Трумэном, когда он совершал поездки в Нью-Йорк. Колесная база составляет 368 см, благодаря чему внутрь помещается 7 человек. Вес экземпляра достигает 2 700 кг из-за того, что здесь установлена дополнительная броня.
Автомобиль реставрировали и сейчас он имеет под капотом мотор V8 на 5.5 литра, который развивает до 152 л.с. и работает в паре с 3-ступенчатой АКПП. Начальная стоимость достигает 12 млн рублей.
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Комментарии
Автоновости , Lincoln , Lincoln Cosmopolitan , Гарри Трумэн , General Motors
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