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Стали известны российские цены на обновленный Kia Rio 

Motor.ru и ещё 5 3 часа назад
Раскрыты российские цены на обновленный Kia Rio
Фото: Motor.ru
Российский офис Kia полностью рассекретил рестайлинговый Rio и опубликовал новый прайс-лист. После обновления седан стал выглядеть спортивнее, в основном за счет иных бамперов и решетки радиатора, и при этом ожидаемо подорожал: теперь цены начинаются не от 809 900 рублей, как раньше, а от 814 900 рублей.
Отличить рестайлиновый Kia Rio от предшественника можно по оформлению передка: у седана другая решетка радиатора, передний бампер и фары со «слезами» ходовых огней, как на Cadillac. На корме внимание обращают «матричные» фонари, фальш-диффузор, а также насадки-трапеции под выхлопные патрубки. Среди других изменений — антенна-плавник на крыше и увеличившаяся на 20 миллиметров длина.
Обновленный Rio предложат в семи комплектациях с неизменными «атмосферниками» объемом 1,4 и 1,6 литра (100 и 123 силы соответственно), которые можно сочетать с шестиступенчатой «механикой» или автоматом с таким же количеством передач. Адаптация для России предусматривает увеличение дорожного просвета до 160 миллиметров, установку более емкого аккумулятора, а также антикоррозийную обработку кузова и днища.
Седан в начальном варианте Classic стоит 814 900 рублей. Он оборудован боковыми зеркалами с подогревом и электроприводом, системой контроля давления в шинах, кондиционером, регулировкой водительского кресла по высоте и передними электростеклоподъемниками. Версия Comfort (от 899 900 рублей) — это отделка руля и рычага коробки передач кожей, задние электростеклоподъемники и подогрев руля.
В более дорогих комплектациях Rio оснащается климат-контролем, подогревом лобового стекла, светодиодными фонарями и мультимедиа с восьмидюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В топовом исполнении Premium появляются светодиодные фары с функцией подсветки поворотов, отделка сидений искусственной кожей, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя и передние парктроники. Стоит такой седан минимум 1 169 900 рублей.
Среди конкурентов Kia Rio — Skoda Rapid (от 792 000 рублей), Volkswagen Polo (от 821 900 рублей), Lada Vesta (от 653 900 рублей) и Renault Logan (от 645 000 рублей).
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Автоновости , Skoda Rapid , Kia , Cadillac , Lada Vesta , Volkswagen Polo , Lada , Renault Logan , Volkswagen , Renault , Skoda , Kia Rio , Apple
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