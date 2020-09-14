Раскрыты российские цены на обновленный Kia Rio

Российский офис Kia полностью рассекретил рестайлинговый Rio и опубликовал новый прайс-лист. После обновления седан стал выглядеть спортивнее, в основном за счет иных бамперов и решетки радиатора, и при этом ожидаемо подорожал: теперь цены начинаются не от 809 900 рублей, как раньше, а от 814 900 рублей.

Отличить рестайлиновый Kia Rio от предшественника можно по оформлению передка: у седана другая решетка радиатора, передний бампер и фары со «слезами» ходовых огней, как на Cadillac . На корме внимание обращают «матричные» фонари, фальш-диффузор, а также насадки-трапеции под выхлопные патрубки. Среди других изменений — антенна-плавник на крыше и увеличившаяся на 20 миллиметров длина.

Обновленный Rio предложат в семи комплектациях с неизменными «атмосферниками» объемом 1,4 и 1,6 литра (100 и 123 силы соответственно), которые можно сочетать с шестиступенчатой «механикой» или автоматом с таким же количеством передач. Адаптация для России предусматривает увеличение дорожного просвета до 160 миллиметров, установку более емкого аккумулятора, а также антикоррозийную обработку кузова и днища.

Седан в начальном варианте Classic стоит 814 900 рублей. Он оборудован боковыми зеркалами с подогревом и электроприводом, системой контроля давления в шинах, кондиционером, регулировкой водительского кресла по высоте и передними электростеклоподъемниками. Версия Comfort (от 899 900 рублей) — это отделка руля и рычага коробки передач кожей, задние электростеклоподъемники и подогрев руля.