Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам грозит пересдача на права 

Артём Кульша 2 часа назад
Россиянам грозит пересдача на права
Фото: РИА Новости
Граждан России могут заставить пересдавать экзамен на право управления транспортными средствами. Об этом депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков заявил «Ура.ру».
Сегодня, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Министерство транспорта России разработало и направило в аналитический центр при правительстве России масштабный проект поправок к правилам дорожного движения (ПДД). Он, в частности, подразумевает введение новых правил тонировки, ограничения скорости автобусов, запрета парковки на островках безопасности и расширение зоны действия знака «Стоянка запрещена».

«Не придет ли кому-то мысль в голову: "А давайте, раз так сильно изменились правила, заставим людей пересдать теоретическую часть"?» — задался вопросом Лысаков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Он высказал мнение, что это станет большой проблемой для опытных автомобилистов, которые знают ПДД на рефлекторном, интуитивном уровне, а теорию как таковую помнят плохо. Также парламентарий предупредил о росте коррупционной составляющей в отношениях между водителями и экзаменаторами в случае массового притока учеников в автошколы.
Видео дня. МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права
Комментарии 2
Автоновости , Вячеслав Лысаков , Госдума , Конституционный комитет Госдумы , Минтранс РФ , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Геноцид водителей!»: что задумал Минтранс
«Геноцид водителей!»: что задумал Минтранс
«Детская ошибка»: инспектору лучше не знать, где работает нарушитель
«Детская ошибка»: инспектору лучше не знать, где работает нарушитель
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Зачем прохожие фотографируют номер чужого автомобиля
Зачем прохожие фотографируют номер чужого автомобиля
Видео
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение