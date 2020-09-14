Россиянам грозит пересдача на права 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Министерство транспорта России разработало и направило в аналитический центр при правительстве России масштабный проект поправок к правилам дорожного движения (ПДД). Он, в частности, подразумевает введение новых правил тонировки, ограничения скорости автобусов, запрета парковки на островках безопасности и расширение зоны действия знака «Стоянка запрещена».

«Не придет ли кому-то мысль в голову: "А давайте, раз так сильно изменились правила, заставим людей пересдать теоретическую часть"?» — задался вопросом Лысаков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Он высказал мнение, что это станет большой проблемой для опытных автомобилистов, которые знают ПДД на рефлекторном, интуитивном уровне, а теорию как таковую помнят плохо. Также парламентарий предупредил о росте коррупционной составляющей в отношениях между водителями и экзаменаторами в случае массового притока учеников в автошколы.