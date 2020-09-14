Россиянам грозит пересдача на права 

Граждан России могут заставить пересдавать экзамен на право управления транспортными средствами. Об этом депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков заявил «Ура.ру».
Сегодня, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Министерство транспорта России разработало и направило в аналитический центр при правительстве России масштабный проект поправок к правилам дорожного движения (ПДД). Он, в частности, подразумевает введение новых правил тонировки, ограничения скорости автобусов, запрета парковки на островках безопасности и расширение зоны действия знака «Стоянка запрещена».
«Не придет ли кому-то мысль в голову: "А давайте, раз так сильно изменились правила, заставим людей пересдать теоретическую часть"?» — задался вопросом Лысаков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.
Он высказал мнение, что это станет большой проблемой для опытных автомобилистов, которые знают ПДД на рефлекторном, интуитивном уровне, а теорию как таковую помнят плохо. Также парламентарий предупредил о росте коррупционной составляющей в отношениях между водителями и экзаменаторами в случае массового притока учеников в автошколы.