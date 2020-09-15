Uber запретили в Турции

Наверняка, сейчас найдутся те, у кого есть возможность отправились отдыхать в Турцию. Сегодня это, можно сказать, чуть ли не единственное место, в которое можно отправиться. Конечно, есть ещё отдых в России, но всё-таки согласитесь, что по деньгам заграница иногда выходит намного дешевле.

В этой статье мы не будем рассказывать о том, куда в Турции можно отправиться на автомобиле и какие места посетить, темой для обсуждения станет таксомоторная компания Uber , которая в России пользуется огромной популярностью.

Сразу нужно предупредить, что если основным транспортом для передвижения вы выберете такси, то будьте готовы к тому, что придётся потратиться. Дело в том, что цены на бензин там не дешёвые, отсюда и достаточно высокая стоимость поездки.

В Турции вы увидите автомобили с жёлтой шашкой на крыше, это и есть такси. Внутри авто установлен таксометр, но радует то, что у официальных перевозчиков стоимость поездки фиксированная. На неё не может повлиять ни время проведённое в пути, ни расстояние. Но существуют и не официальные компании, с которыми можно торговаться. Ох, это самое любимое занятие.

Сложность состоит в языковом барьере, вы, конечно, сможете узнать стоимость, но вот какие слова подобрать чтобы её снизить - вопрос. Какому такси отдать предпочтение? Не забывайте, что там есть официальные компании и не официальные. То есть у первых тариф фиксированный, а вот со вторым можете запутаться. Таксисты там делят время на дневное и ночное, после полуночи ценник подскакивает сразу в несколько раз. Кстати, таксисты не брезгуют и российским рублём и американским долларом, но лучше расплачиваться местной валютой - лирой. Если предложите другую, то возможно это будет невыгодно для вас, всё равно менять деньги никому не хочется.

А что на счёт Uber? С 2018 года это приложение на территории Турции категорически запрещено. Дело в том, что Uber использовал такси без специальной лицензии на деятельность. И знаете, сейчас там всё спокойно, но когда вопрос встал остро, таксисты проявлялись слишком активно. Дело в том, что турки - народ консервативный. Они не захотели менять устоявшийся уклад страны, а власти их с радостью поддержали. Совсем не удивительно, ведь им хочется, чтобы все деньги поступали в бюджет страны, а Uber, как показала практика, не в полном объёме выплачивала налоги. Автомобили были зарегистрированы на частные турфирмы и оплачивали только туристические лицензии.

Кстати, компания существовала на территории страны с 2014 по 2018 год. Но водители очень боялись работать, ведь случаев нападения было не мало. Дело в том, что автобусы, принадлежащие Uber, стали пользоваться большой популярностью, отсюда и появилась ненависть к новообразовавшейся компании. Был, кстати, даже реальный случай, который осветили СМИ: таксисты вызвали своего конкурента через приложение и дождавшись избили его.

Вообще, развиваться новым таксомоторным компаниям там практически нереально. Удовольствие не из дешёвых. Чтобы зарегистрировать автомобиль в таксопарке, нужно выложить приличную сумму денег. Во-первых, нужно заплатить за специальный номерной знак 450 долларов, обслуживание в такси будет стоить примерно полторы тысячи долларов ежемесячно, прибавьте к этому страховку, стоимость топлива и т.д. Сами таксисты жалуются на свой доход и, действительно, работая по 10 часов в день, более 50 процентов дохода приходится отдавать на обслуживание и т.д.

Удобно то, что такси там повсюду, весь процесс достаточно хорошо организован. Имеются парковки, на которых указано сколько вмещается автомобилей с шашечками. Турист может подойти к жёлтой коробочке, которые есть везде, нажать на кнопку и сигнал поступит в первую ближайшую машину. Ждать придётся не больше 2-3 минут. Но всё ли так прекрасно? Конечно нет. Разве бывает в том мире что то идеальное? Во-первых, нужно понимать, что о классе люкс речи не идёт. Автомобили, которые ездят в такси, проехали минимум 300-400 тысяч километров. В салоне прям печаль печальная, хотя водители и стараются прикрывать чехлами всё то, что с креслами сотворило время. Ну и про водителей забывать не стоит, они точно свои поведением покажут вам, что такое настоящая, восточная и, в буквальном смысле, бурлящая кровь. Настоятельная рекомендация - не садиться вперед, ибо можете получить небывалый адреналин, который испортит настроение на весь день. Чтобы ездить спереди с восточным мужчиной, нужно быть к этому подготовленным.