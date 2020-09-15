Бренд CheryExeed привезёт в Россию три модели 

Изначально предполагалось, что под маркой CheryExeed (премиальная линейка Chery) в России будут продаваться кроссовер TXL и внедорожник VX. Теперь же появилась информация, что в стране также появится компактный кроссовер LX. Предположительно, это произойдёт в 2021 году, сообщает портал «Китайские автомобили».

Таким образом, предварительный график выхода новинок на российский рынок выглядит следующим образом: TXL появится осенью 2020 года, LX — в первой половине 2021 года, а VX — ближе к концу 2021 года. О TXL известно, что его предложат в России с наддувной «четвёркой» объёмом 1,6 литра, которая выдаёт 186 лошадиных сил и 285 Нм крутящего момента. От моделей Chery он отличается богатым набором оборудования, который включает мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, систему распознания голоса и панорамную крышу. Размеры кроссовера: 4775 x 1885 x 1706 миллиметров, а колёсная база равна 2800 миллиметрам.

Exeed TXL

LX будет позиционироваться на ступень ниже, так как он уступает TXL по габаритам: длина составляет 4533 миллиметра, ширина —1848 миллиметров, высота — 1699 миллиметров, а расстояние между осей — 2670 миллиметров. В Китае эта модель предлагается с двумя турбомоторами объёмом 1,5 и 1,6 литра, отдача которых — 156 и 197 лошадиных сил соответственно.

Самую крупную модель в линейке, внедорожник VX, можно сравнить по размерам с Toyota Land Cruiser 200: длина, ширина и высота новинки — 4970, 1940 и 1795 миллиметров соответственно, колёсная база — 2900 миллиметров. Land Cruiser 200 незначительно короче, чуть шире и на 155 миллиметров выше. В Китае VX появится с 1,6-литровой 197-сильной «турбочетвёркой», безальтернативным передним приводом и 7-диапазонным «роботом».

На китайском рынке TXL можно купить по цене от 135,9 тысячи юаней (1,5 миллиона рублей), LX — от 110,9 тысячи юаней (1,2 миллиона рублей), а VX ещё не поступил в продажу.

По данным «Китайских автомобилей», модели бренда CheryExeed будут представлены в России далеко не во всех городах. Всего планирует открыть около 15-20 дилерских центров.