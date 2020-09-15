Toyota запатентовала новые имена для будущих моделей 

Патентное ведомство США зарегистрировало заявку концерна Toyota на два новых индекса — TX350 и TX500h. Пока японский бренд не раскрывает, для каких моделей предназначены запатентованные обозначения. Вероятно, новые индексы получат будущие кроссоверы премиальной марки Lexus

Зарегистрированные индексы оформлены в номенклатурном стиле моделей Lexus. В названиях премиальной «дочки» Toyota литера X используется для обозначения вседорожной модели, в то время как аббревиатура «h» применяется в случае использования гибридных технологий.

Таким образом, запатентованная буквенно-цифровая раскладка намекает на то, что будущие кроссоверы Lexus получат бензоэлектрическую силовую установку на базе модифицированного V6 3.5, отдачу которого могут скорректировать в сторону увеличения. Предполагается, что кроссовером с индексом TX350 заменят модель GX. По слухам, это будет вседорожник с несущим кузовом и семиместным салоном.

Российский Lexus LX обзавёлся двумя новыми спецверсиями

В конце августа сообщалось, что компания Lexus в ближайшие годы может вывести на рынок самый маленький кроссовер в линейке, который будет уступать по габаритам нынешнему UX. Подтверждением этому служит недавняя заявка марки на регистрацию товарного знака LBX в Европе.

Источник: Motor1