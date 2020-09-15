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Toyota запатентовала новые имена для будущих моделей 

Motor.ru и ещё 1 2 часа назад
Toyota запатентовала новые имена для будущих моделей
Фото: Motor
Патентное ведомство США зарегистрировало заявку концерна Toyota на два новых индекса — TX350 и TX500h. Пока японский бренд не раскрывает, для каких моделей предназначены запатентованные обозначения. Вероятно, новые индексы получат будущие кроссоверы премиальной марки Lexus.
Зарегистрированные индексы оформлены в номенклатурном стиле моделей Lexus. В названиях премиальной «дочки» Toyota литера X используется для обозначения вседорожной модели, в то время как аббревиатура «h» применяется в случае использования гибридных технологий.
Таким образом, запатентованная буквенно-цифровая раскладка намекает на то, что будущие кроссоверы Lexus получат бензоэлектрическую силовую установку на базе модифицированного V6 3.5, отдачу которого могут скорректировать в сторону увеличения. Предполагается, что кроссовером с индексом TX350 заменят модель GX. По слухам, это будет вседорожник с несущим кузовом и семиместным салоном.
Российский Lexus LX обзавёлся двумя новыми спецверсиями
В конце августа сообщалось, что компания Lexus в ближайшие годы может вывести на рынок самый маленький кроссовер в линейке, который будет уступать по габаритам нынешнему UX. Подтверждением этому служит недавняя заявка марки на регистрацию товарного знака LBX в Европе.
Источник: Motor1
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Автоновости , Lexus , Toyota , Lexus LX
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