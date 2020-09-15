«АвтоВАЗ» сэкономит миллионы на сборке Lada Vesta

Компания «АвтоВАЗ» в рамках рационализаторской программы по изменению производственных материалов решила удешевить сборку Lada Vesta. При изготовлении колёсных ступиц было решено использовать более дешёвый металл — в долгосрочной перспективе это поможет сэкономить миллионы рублей.

Видео с такой информацией опубликовано на YouTube-канале «НА ЗАВОДЕ». С помощью работников металлургического производства и управления лабораторно-испытательных работ (УЛИР) «АвтоВАЗу» за полгода удалось найти более дешёвый эквивалент, который, как отмечают не видео, не уступает по характеристикам используемому материалу.

Все необходимые испытания новых колёсных ступиц уже проведены. Сообщается, что благодаря иному материалу концерну удастся сэкономить 96 рублей на каждом экземпляре Lada Vesta. За год экономия превысит 10 миллионов рублей.

Уже в сентябре Vesta с новыми ступицами встала на конвейер тольяттинского предприятия. В ближайшем будущем «АвтоВАЗ» собирается применить те же ступицы и на других моделях, базирующихся на платформе B0: Lada Largus , XRay, а также Renault Logan и Sandero. На данный момент предприятие проводит их испытания.

О том, что «АвтоВАЗ» планирует сократить расходы на сборку Lada за счёт удешевления материалов, стало известно ещё в июле. Тогда сообщалось, что для изготовления ступиц Vesta в будущем может быть использована среднеуглеродистая нелегированная сталь №50.