Месяц выгодных предложений на Toyota Camry

До конца сентября на популярный бизнес-седан Toyota Camry действуют специальные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов.

Лизинг автомобиля становится все более популярным способом владения у корпоративных клиентов, на которых в настоящее время приходится 24% от общего числа продаж модели Toyota Camry. Специально для таких клиентов компания Toyota подготовила уникальное предложение, действующее до конца сентября. При оформлении договора лизинга в компании ООО «Тойота лизинг» на срок до 18 месяцев, клиент сможет получить в сумме договора лизинга выгоду до 8% от первоначальной стоимости автомобиля, а при подписании договора на срок от 19 до 60 месяцев выгода составит до 10%. Данные условия распространяются на все комплектации Toyota Camry как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей.

В течение сентября на новые автомобили Toyota Camry c двигателем объемом 2,5 и 3,5 литра возможно оформить кредит с низкой процентной ставкой в 4%. Привлекательное предложение доступно при оформлении кредита на 12 месяцев с первоначальным взносом в 20% от стоимости автомобиля. При оформлении кредита на срок до 36 месяцев ставка составит 7,9%, а при сроке договора до 60 месяцев — 10,5% годовых. Для оформления кредита достаточно всего двух документов — заявления и паспорта клиента, а заявку можно подать как в любом дилерском центре, так и онлайн. Благодаря удобным цифровым инструментам Toyota и интеграции с gosuslugi.ru можно использовать автоматическую интеграцию клиентских данных и распознавание подтверждающих документов, что значительно сокращает время заполнения. В дальнейшем вносить платежи также можно в режиме онлайн на сайте www.toyota-bank.ru.

Важным преимуществом получения кредита в АО «Тойота Банк» является абсолютная безопасность персональных данных клиента, которые не передаются сторонним организациям. Согласно рейтингу журнала Forbes «100 надежных российских банков — 2020», АО «Тойота Банк» входит в топ-20 кредитных организаций страны с самым высоким уровнем надежности и высшим национальным рейтингом ААА от агентства АКРА. По этому показателю АО «Тойота Банк» лидирует среди всех кэптивных банков других автомобильных компаний.

До конца сентября на модель распространяется преимущество при условии покупки в трейд-ин. При передаче собственного автомобиля с пробегом в счет стоимости покупки нового седана с двигателем объемом 2,5 или 3,5 литра выгода для клиента составит до 150 000 рублей. Сочетание привлекательного предложения и самого высокого индекса сохранности остаточной стоимости, равного 84,24%, позволяет Toyota Camry считаться надежным вложением средств даже в непростой экономической ситуации.