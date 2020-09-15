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Названы самые угоняемые автомобили в России 

Lenta.ru и ещё 8 2 часа назад
Названы самые угоняемые автомобили в России
Фото: globallookpress.com
Самой большой популярностью у российских угонщиков весной и летом этого года пользовались автомобили японских и южнокорейских брендов. Об этом сказано в исследовании «АльфаСтрахование», пишет РБК.
Лидерами по количеству угонов с марта по август оказались две модели марки Toyota — кроссовер RAV4 (14 процентов от общего числа угонов) и седан Camry (13 процентов). Частота преступлений выросла на восемь и шесть процентов соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также эксперты назвали в числе самых угоняемых авто Hyundai Solaris, Hyundai Tucson и Kia Sportage (с показателем в пять процентов). В десятку попали Kia Rio, Hyundai Creta, Kia Ceed, Kia Sorento и Lexus RX300. Количество угонов еще не достигло докоронавирусного масштаба, однако снова растет по всей стране, отметили эксперты.
По итогам 2019 года Cadillac Escalade стал самым угоняемым автомобилем в России. На втором месте рейтинга оказалась Toyota Camry, на третьем — Toyota Land Cruiser.
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Автоновости , Hyundai , Cadillac Escalade , Kia Sportage , Kia , Hyundai Creta , Lexus , Cadillac , Hyundai Solaris , Toyota , Toyota Land Cruiser , Kia Sorento , Kia Rio , Toyota Camry , Hyundai Tucson , Альфастрахование
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