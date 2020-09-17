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Tesla перейдет на «бисквитные» батареи 

Car.ru и ещё 1 1 час назад
Tesla перейдет на «бисквитные» батареи
Фото: Car.ru
Производители американского автомобильного концерна Tesla будут использовать принципиально новые аккумуляторы, разработанные для выпускаемых электрокаров.
Существенным отличием новых батарей станет их размер. Так, они будут намного больше нынешних, что позволит увеличить емкость батарей, но при этом снизить себестоимость их производства.
Разработанные батареи получили название «бисквитные» из-за своей формы и несколько иного принципа работы. Производители концерна не сомневаются в том, что электрокары с новыми аккумуляторами продолжат оставаться востребованными на мировом рынке, тем более учитывая тот факт, что технические параметры станут более внушающими.
Кроме того, сейчас производители американского концерна также разрабатывают более крупные аккумуляторы, которые будут устанавливаться в электромобили SUV-сегмента. Но вся информация пока засекречена так как их разработка только планируется в будущем.
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Автоновости , Tesla
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