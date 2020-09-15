На дороге в Подмосковье создали «головоломку»

Один из выездов в Московской области был перекрыт в связи с ремонтными работами, вследствие чего на дороге образовалась «головоломка». Кадрами с места событий делится Telegram-канал LIFE SHOT.

«Головоломка "Доберись на работу" из подмосковного Путилково», — говорится в сообщении канала.

Сообщается, что один из выездов на Путилковское шоссе перекрыли на пару недель из-за ремонта инженерных коммуникаций. На опубликованном кадре видно пробку, образовавшуюся из многочисленных транспортных средств, расположенных в хаотичном порядке.