На дороге в Подмосковье создали «головоломку»

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В Подмосковье перекрыли один из выездов и создали «головоломку» на дороге 

Мослента 1 час назад
Один из выездов в Московской области был перекрыт в связи с ремонтными работами, вследствие чего на дороге образовалась «головоломка». Кадрами с места событий делится Telegram-канал LIFE SHOT.

«Головоломка "Доберись на работу" из подмосковного Путилково», — говорится в сообщении канала.

Сообщается, что один из выездов на Путилковское шоссе перекрыли на пару недель из-за ремонта инженерных коммуникаций. На опубликованном кадре видно пробку, образовавшуюся из многочисленных транспортных средств, расположенных в хаотичном порядке.
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