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Российский Kia Sorento получит ещё один мотор 

Motor.ru 1 час назад
Российский Kia Sorento получит ещё один мотор
Фото: Motor
Kia Sorento четвёртого поколения ещё не добрался до российских дилерских центров, но уже получил пополнение моторной гаммы. Судя по новому Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), опубликованному в базе Росстандарта, топовым двигателем кроссовера на российском рынке станет 249-сильный V6.
Ранее Kia заявляла только два мотора для нового Sorento: бензиновый MPI объёмом 2,5 литра и мощностью 180 лошадиных сил (232 Нм), а также дизель 2.2 CRDi мощностью 199 сил (440 Нм). Бензиновый мотор работает в паре с шестиступенчатым автоматом, а дизель — с восьмидиапазонным «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями.
В новом документе прописаны характеристики ещё одного двигателя, который займёт место на вершине гаммы: это 3,5-литровый «атмосферник» V6, которому также положена новая трансмиссия — восьмискоростной гидромеханический автомат. Двигатель работает на бензине с октановым числом 92 и развивает до 249 лошадиных сил и 331 Нм крутящего момента.
Производство нового Kia Sorento для России стартовало в конце августа на предприятии «Автотор» в Калининграде. Новинку, которая переехала на платформу N3 от Hyundai Santa Fe, предложат в пяти— и семиместной модификации.
Со сменой поколения кроссовер получил пересмотренную согласно новому дизайнерскому языку Kia внешность, увеличился в габаритах и обзавёлся системой Terrain Mode, позволяющей выбрать особые настройки работы двигателя, трансмиссии и антипробуксовочной системы для движения по грязи, снегу или песку.
Ожидается, что продажи Kia Sorento на российском рынке стартуют в четвёртом квартале нынешнего года. Стоимость новинки пока засекречена. Актуальный кроссовер третьей итерации доступен в России по цене от 2 124 000 до 3 074 900 рублей.
Тем временем в Европе кроссовер можно будет заказать с гибридной силовой установкой. Заряжаемый Sorento Plug-in Hybrid оборудован встроенным в автоматическую трансмиссию 91-сильным электромотором — но такой вариант до России вряд ли доберется.
Источник: Росстандарт
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Комментарии
Автоновости , Hyundai , Kia , Hyundai Santa Fe , Kia Sorento
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