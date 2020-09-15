Российский Kia Sorento получит ещё один мотор 

Kia Sorento четвёртого поколения ещё не добрался до российских дилерских центров, но уже получил пополнение моторной гаммы. Судя по новому Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), опубликованному в базе Росстандарта, топовым двигателем кроссовера на российском рынке станет 249-сильный V6.

Ранее Kia заявляла только два мотора для нового Sorento: бензиновый MPI объёмом 2,5 литра и мощностью 180 лошадиных сил (232 Нм), а также дизель 2.2 CRDi мощностью 199 сил (440 Нм). Бензиновый мотор работает в паре с шестиступенчатым автоматом, а дизель — с восьмидиапазонным «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями.

В новом документе прописаны характеристики ещё одного двигателя, который займёт место на вершине гаммы: это 3,5-литровый «атмосферник» V6, которому также положена новая трансмиссия — восьмискоростной гидромеханический автомат. Двигатель работает на бензине с октановым числом 92 и развивает до 249 лошадиных сил и 331 Нм крутящего момента.

Производство нового Kia Sorento для России стартовало в конце августа на предприятии «Автотор» в Калининграде. Новинку, которая переехала на платформу N3 от Hyundai Santa Fe, предложат в пяти— и семиместной модификации.

Со сменой поколения кроссовер получил пересмотренную согласно новому дизайнерскому языку Kia внешность, увеличился в габаритах и обзавёлся системой Terrain Mode, позволяющей выбрать особые настройки работы двигателя, трансмиссии и антипробуксовочной системы для движения по грязи, снегу или песку.

Ожидается, что продажи Kia Sorento на российском рынке стартуют в четвёртом квартале нынешнего года. Стоимость новинки пока засекречена. Актуальный кроссовер третьей итерации доступен в России по цене от 2 124 000 до 3 074 900 рублей.

Тем временем в Европе кроссовер можно будет заказать с гибридной силовой установкой. Заряжаемый Sorento Plug-in Hybrid оборудован встроенным в автоматическую трансмиссию 91-сильным электромотором — но такой вариант до России вряд ли доберется.

Источник: Росстандарт