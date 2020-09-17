В России подскочили цены на подержанные машины 

В России стали дорожать автомобили с пробегом. На вторичном рынке продажи подскочили на 10,5 процента (реализовано 554,6 тысячи машин) в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета «Известия».

С января по август этого года рост цен на подержанные автомобили составил 4-5 процентов, на машины с пробегом возрастом до трех лет — 6 процентов, а на автомобили возрастом от трех до 10 лет — 3 процента. Общий рост стоимости ожидается до конца года в пределах 8-10 процентов. Причина подорожания заключается в том, что из-за пандемии произошел дефицит ходовых моделей даже в сегменте подержанных машин, отмечают эксперты.

Согласно исследованию маркетплейса «Сберавто», лишь 10 процентов россиян готовы приобрести новый автомобиль, 77 процентов респондентов могут позволить себе только машину с пробегом. По статистике сети автосалонов по продаже автомобилей с пробегом Fresh Auto, самыми востребованными моделями у россиян являются Lada (23 процента от всех продаж), Toyota — 14 процентов, Nissan — 15 процентов, а также Hyundai Kia , показавшие максимальный рост продаж (20 и 25 процентов соответственно).

По данным «Автостата», выпуск легковых автомобилей в России в августе упал на треть. За восемь месяцев 2020 года было выпущено 706 тысяч легковых автомобилей, что на 30,1 процента меньше, чем аналогичный период прошлого года.