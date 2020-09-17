Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России подскочили цены на подержанные машины 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
В России подскочили цены на подержанные машины
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
В России стали дорожать автомобили с пробегом. На вторичном рынке продажи подскочили на 10,5 процента (реализовано 554,6 тысячи машин) в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета «Известия».
С января по август этого года рост цен на подержанные автомобили составил 4-5 процентов, на машины с пробегом возрастом до трех лет — 6 процентов, а на автомобили возрастом от трех до 10 лет — 3 процента. Общий рост стоимости ожидается до конца года в пределах 8-10 процентов. Причина подорожания заключается в том, что из-за пандемии произошел дефицит ходовых моделей даже в сегменте подержанных машин, отмечают эксперты.
Согласно исследованию маркетплейса «Сберавто», лишь 10 процентов россиян готовы приобрести новый автомобиль, 77 процентов респондентов могут позволить себе только машину с пробегом. По статистике сети автосалонов по продаже автомобилей с пробегом Fresh Auto, самыми востребованными моделями у россиян являются Lada (23 процента от всех продаж), Toyota — 14 процентов, Nissan — 15 процентов, а также Hyundai и Kia, показавшие максимальный рост продаж (20 и 25 процентов соответственно).
По данным «Автостата», выпуск легковых автомобилей в России в августе упал на треть. За восемь месяцев 2020 года было выпущено 706 тысяч легковых автомобилей, что на 30,1 процента меньше, чем аналогичный период прошлого года.
В августе самой популярной дешевой иномаркой у россиян стоимостью до миллиона рублей стала Kia Rio. За полгода было продано 36 164 машины. Средняя цена этой модели составляет почти 980 тысяч рублей.
Видео дня. Минтранс подготовил поправки в ПДД
Последние новости
В России появился новый инструмент для помощи гражданам В России появился новый инструмент для помощи гражданам Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством в СИЗО Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством в СИЗО Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2» Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2»
Комментарии
Автоновости , Hyundai , Nissan , Kia , Lada , Toyota , Kia Rio , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам грозит пересдача на права
Россиянам грозит пересдача на права
За остановку на автомагистрали начнут карать серьезными штрафами
За остановку на автомагистрали начнут карать серьезными штрафами
MINI увеличила цены на три модели в России
MINI увеличила цены на три модели в России
Японские иномарки стали самыми популярными в России
Японские иномарки стали самыми популярными в России
Видео
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение