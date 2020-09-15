Россиянам назвали самые угоняемые автомобили 

На эти модели приходится соответственно 14% и 13% от всех угонов, зафиксированных компанией. Частота угонов RAV4 увеличилась на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, частота угонов Camry выросла на 6%.

Страховщики отмечают, что за последние полгода преступники стали чаще угонять относительно доступные седаны и кроссоверы японских и южнокорейских марок. По их мнению, этот выбор частично объясняется задержками поставок запчастей из-за пандемии и, как следствие, ростом цен на них.

Рейтинг основан на соотношении числа угнанных машин к общему количеству застрахованных автомобилей по каско.