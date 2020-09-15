Россиянам назвали самые угоняемые автомобили 

Кроссовер Toyota RAV4 и седан Toyota Camry стали самыми угоняемыми автомобилями весны и лета 2020 года по версии страховой компании «АльфаСтрахование», передает РБК.
На эти модели приходится соответственно 14% и 13% от всех угонов, зафиксированных компанией. Частота угонов RAV4 увеличилась на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, частота угонов Camry выросла на 6%.
Страховщики отмечают, что за последние полгода преступники стали чаще угонять относительно доступные седаны и кроссоверы японских и южнокорейских марок. По их мнению, этот выбор частично объясняется задержками поставок запчастей из-за пандемии и, как следствие, ростом цен на них.
Так, следом за Toyota RAV4 и Camry идут автомашины Hyundai Solaris, Hyundai Tucson и Kia Sportage с показателем 5%. Также угонам подвергались модели Kia Rio (4%), Hyundai Creta (3%), Kia Ceed (3%), Kia Sorento (3%) и Lexus RX300 (3%).
Рейтинг основан на соотношении числа угнанных машин к общему количеству застрахованных автомобилей по каско.
Как писал «Рамблер», ранее страховая компания «Ренессанс Страхование» составила свой список самых угоняемых авто за первое полугодие 2020 года. В нем первое место досталось Toyota Camry, а на втором расположилась Hyundai Creta. Третья строчка досталась внедорожнику Toyota Land Cruiser 200.