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Россиянам назвали самые угоняемые автомобили 

Вероника Полынина 1 час назад
Россиянам назвали самые угоняемые автомобили
Фото: Reuters
Кроссовер Toyota RAV4 и седан Toyota Camry стали самыми угоняемыми автомобилями весны и лета 2020 года по версии страховой компании «АльфаСтрахование», передает РБК.
На эти модели приходится соответственно 14% и 13% от всех угонов, зафиксированных компанией. Частота угонов RAV4 увеличилась на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, частота угонов Camry выросла на 6%.
Страховщики отмечают, что за последние полгода преступники стали чаще угонять относительно доступные седаны и кроссоверы японских и южнокорейских марок. По их мнению, этот выбор частично объясняется задержками поставок запчастей из-за пандемии и, как следствие, ростом цен на них.
Так, следом за Toyota RAV4 и Camry идут автомашины Hyundai Solaris, Hyundai Tucson и Kia Sportage с показателем 5%. Также угонам подвергались модели Kia Rio (4%), Hyundai Creta (3%), Kia Ceed (3%), Kia Sorento (3%) и Lexus RX300 (3%).
Рейтинг основан на соотношении числа угнанных машин к общему количеству застрахованных автомобилей по каско.
Как писал «Рамблер», ранее страховая компания «Ренессанс Страхование» составила свой список самых угоняемых авто за первое полугодие 2020 года. В нем первое место досталось Toyota Camry, а на втором расположилась Hyundai Creta. Третья строчка досталась внедорожнику Toyota Land Cruiser 200.
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Автоновости , Hyundai , Kia Sportage , Kia , Hyundai Creta , Lexus , Hyundai Solaris , Toyota , Toyota Land Cruiser , Kia Sorento , Kia Rio , Toyota Camry , Hyundai Tucson , Toyota RAV4 , Альфастрахование , Ренессанс Страхование
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