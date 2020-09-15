Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авто Volvo смогут очищать воздух перед поездкой 

Car.ru 3 часа назад
Авто Volvo смогут очищать воздух перед поездкой
Фото: Car.ru
Volvo Cars была представлена технология, обеспечивающая качество потребляемого воздуха премиум-класса на транспортных средствах. Благодаря этому, водителям и пассажирам представится возможность вдыхать чистый, а также здоровый воздух в своих авто.
Очистку воздуха можно производить перед поездкой. Работа технологии, под названием Advanced Air Cleaner, происходит за счёт специального датчика, измеряющего уровень PM 2,5 в салоне
Показатель качества PM 2,5 определяет количество мельчайших твердых частиц, имеющихся в воздухе. Усовершенствованная модификация воздухоочистителя, является доступной на всех модификациях Volvo, входящих в серию 60, а также 90, получивших масштабируемую архитектуру SPA. Она занимается удалением мелких частиц из автомобильного салона. В фильтре используется синтетическое волокно. За счёт ионизации около 95 процентов частиц PM 2,5 в итоге не попадают в автотранспорт.
За счет этого оптимизируется качество воздуха в салоне транспортного средства и исключается неблагоприятное влияние на здоровье людей мелких частиц, которые загрязняют воздух.
Ранее эксперты рассказали о шведской гибридной модели Volvo XC60 вариации Recharge. Полноприводная модификация кросса получила два силовых агрегата. Транспортное средство получит несколько режимов вождения.
Видео дня. В Госдуме предложили разрешить водить машину с 16 лет
Car.ru: последние новости
Японские иномарки стали самыми популярными в России Японские иномарки стали самыми популярными в России Toyota запатентовала марки TX350, TX500h Toyota запатентовала марки TX350, TX500h «АвтоВАЗ» предлагает выгодные условия покупки своих автомобилей «АвтоВАЗ» предлагает выгодные условия покупки своих автомобилей
Комментарии
Автоновости , Volvo , Volvo XC60
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стоит ли покупать SsangYong Rexton за 800 тысяч?
Стоит ли покупать SsangYong Rexton за 800 тысяч?
Самый большой кроссовер Volkswagen выйдет в продажу в начале 2021…
Самый большой кроссовер Volkswagen выйдет в продажу в начале 2021…
Россиянам посоветовали поторопиться с покупкой автомобиля
Россиянам посоветовали поторопиться с покупкой автомобиля
Названы самые популярные машины в Москве
Названы самые популярные машины в Москве
Видео
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение