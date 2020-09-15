Авто Volvo смогут очищать воздух перед поездкой 

Volvo Cars была представлена технология, обеспечивающая качество потребляемого воздуха премиум-класса на транспортных средствах. Благодаря этому, водителям и пассажирам представится возможность вдыхать чистый, а также здоровый воздух в своих авто.

Очистку воздуха можно производить перед поездкой. Работа технологии, под названием Advanced Air Cleaner, происходит за счёт специального датчика, измеряющего уровень PM 2,5 в салоне

Показатель качества PM 2,5 определяет количество мельчайших твердых частиц, имеющихся в воздухе. Усовершенствованная модификация воздухоочистителя, является доступной на всех модификациях Volvo, входящих в серию 60, а также 90, получивших масштабируемую архитектуру SPA. Она занимается удалением мелких частиц из автомобильного салона. В фильтре используется синтетическое волокно. За счёт ионизации около 95 процентов частиц PM 2,5 в итоге не попадают в автотранспорт.

За счет этого оптимизируется качество воздуха в салоне транспортного средства и исключается неблагоприятное влияние на здоровье людей мелких частиц, которые загрязняют воздух.