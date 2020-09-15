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Японские иномарки стали самыми популярными в России 

Car.ru 2 часа назад
Японские иномарки стали самыми популярными в России
Фото: Car.ru
Аналитики отметили, что иномарки, по итогам прошедших семи месяцев, остаются самыми востребованными среди российских автомобилистов. Примечательно, что чаще всего россияне выбирают модели японского производства.
По состоянию на июль текущего года, иномарки составляли 64% от общего количества проданных автомобилей. На первом месте по популярности оказались японские автомобили. Второе место досталось транспортным средствам из Кореи, а вот надежные немецкие модели хоть и попали в ТОП, но заняли только третью позицию.
В пятерке самых продаваемых аналитики также отметили автомобили от американских и французских марок, однако обойти конкурентов они не смогли. Ранее эксперты предупреждали, что восстановление российского авторынка будет происходить не такими темпами, как хотелось бы производителям.
Во многом повлиял на продажи отложенный спрос и то, что у дилеров остались небольшие запасы, причем многие автомобилисты отказались от покупки новых транспортных средств, так как не смогли подобрать авто желаемого оттенка.
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