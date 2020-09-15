Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Злоумышленники стали предлагать россиянам полисы ОСАГО по заниженной цене. При этом в случае ДТП выплата по таким полисам не производится. Об этом предупредили граждан во Всероссийском союзе страховщиков.

«Если настоящий страховой полис стоит в среднем около 5300 рублей, то его цена в рамках сомнительной схемы составляет порядка 1500 рублей», — цитирует представителей союза RT.

При этом мошенники сами предупреждают водителей, что оформляемый электронный полис имеет ограничения — его можно предъявить ГИБДД , но в случае ДТП выплату получить не удастся. Всероссийский союз страховщиков отмечает, что такой договор ОСАГО при аварии будет считаться сфальсифицированным.