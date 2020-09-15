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Россиян предупредили о новом виде мошенничества с полисами ОСАГО 

Ura.Ru 1 час назад
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Фото: ТАСС
Злоумышленники стали предлагать россиянам полисы ОСАГО по заниженной цене. При этом в случае ДТП выплата по таким полисам не производится. Об этом предупредили граждан во Всероссийском союзе страховщиков.

«Если настоящий страховой полис стоит в среднем около 5300 рублей, то его цена в рамках сомнительной схемы составляет порядка 1500 рублей», — цитирует представителей союза RT.

При этом мошенники сами предупреждают водителей, что оформляемый электронный полис имеет ограничения — его можно предъявить ГИБДД, но в случае ДТП выплату получить не удастся. Всероссийский союз страховщиков отмечает, что такой договор ОСАГО при аварии будет считаться сфальсифицированным.
Ранее эксперты назвали главный минус нового закона об ОСАГО. Вступившие в силу в конце августа, сделают систему непрозрачной для клиентов. Руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев отметил, что даже если весь год водитель проездил без аварий и коэффициент бонус-малус (КБМ) у него снизился, при продлении ОСАГО новый полис может оказаться дороже, чем предыдущий. Причина в том, что помимо КБМ учитываются еще более 10 факторов.
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Автоновости , Виталий Княгиничев , ГИБДД , Ингосстрах
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