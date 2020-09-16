Названы новые способы обмана при продаже машины

Мошенники постоянно совершенствуют арсенал способов обмана при сделках с подержанными автомобилями, используя при этом современные технологии. Например, потенциального покупателя могут попросить прислать задаток на электронный кошелек, а потом исчезнуть, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

"Если "продавец" в ходе телефонного разговора до осмотра машины предлагает оставить задаток, то скорее всего на другом конце провода висит мошенник. Он, как правило, всячески начинает подталкивать покупателя отправить небольшую сумму на банковский счет, телефон или электронный кошелек в счет залога, мотивируя это необычайной выгодой предложения и большим количеством желающих приобрести его машину", — предостерегает эксперт.

Также все чаще потенциальные продавцы страдают от спам-звонков: может позвонить незнакомый номер, но звонок будет настолько коротким, что взять трубку человек не успеет.