Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России беспилотное авто впервые перевезло коммерческий груз между городами 

Lenta.ru 2 часа назад
Беспилотное авто довезло груз из Владимира в Москву
Фото: РИА Новости
В России беспилотный автомобиль впервые перевез коммерческий груз между городами. Так, «ГАЗель» в автономном режиме доставила почти тонну овощей из Владимира в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева.
Отмечается, что перевозку осуществили в ночное время, когда трафик на дороге был минимальным. При этом за рулем сидел инженер, следящий за поездкой.

«Россия в настоящий момент соблюдает международную конвенцию 1968 года, по правилам которой за рулем транспортного средства должен находиться человек. Неважно, беспилотное оно или нет», — пояснил Федосеев.

Всего «ГАЗель» преодолела 240 километров, а с сама перевозка обошлась заказчику в 1500 рублей. В цену был включен также гонорар инженера. Без него стоимость составила бы менее тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что в России в настоящий момент готовится юридическая база для беспилотного транспорта. Ожидается, что в ближайшие десятилетия именно он будет обеспечивать большую часть перевозок.
Видео дня. В Госдуме предложили разрешить водить машину с 16 лет
Последние новости
Болгария назвала имена подозреваемых из России в отравлении бизнесмена «Новичком» Болгария назвала имена подозреваемых из России в отравлении бизнесмена «Новичком» В России представили список несостыковок в деле Навального В России представили список несостыковок в деле Навального Трамп признался в желании ликвидировать Башара Асада Трамп признался в желании ликвидировать Башара Асада
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам грозит пересдача на права
Россиянам грозит пересдача на права
В Подмосковье перевернулся микроавтобус
В Подмосковье перевернулся микроавтобус
Серийный BMW iNext получит новое имя
Серийный BMW iNext получит новое имя
Volkswagen Passat получит электрическую версию
Volkswagen Passat получит электрическую версию
Видео
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение