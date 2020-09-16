Турецкий аэромобиль смог взлететь на 10 метров 

Турецкая компания Baykar опубликовала видео с тестов свой последней разработки — аэромобиля Cezeri. В ходе пилотного полёта 230-килограммовая конструкция смогла подняться над землёй на 10 метров. При этом производитель заявляет, что аэромобиль рассчитан на полёты на высоте двух тысяч метров.

Cezeri завершил свой первый успешный испытательный полет: он смог оторваться от земли благодаря восьми электромоторам. Причем первые тесты проводились с использованием страховочного троса — но затем его отстегнули, предоставив аэромобилю свободу. Пока аппарат предусмотрен для перевозки только одного пассажира, однако в будущем количество посадочных мест будет увеличено. Также Baykar намерена выпустить грузовой вариант, предназначенный, в том числе, для курьерских служб.

Потенциально Cezeri способен подниматься в небо на две тысячи метров, развивать скорость до 100 километров в час и преодолевать расстояния в 70-80 километров.

Baykar, основанная в середине 80-х годов, занимается разработкой и производством дронов, в том числе военных. Однако известны примеры, когда созданием аэромобилей занимаются не профильные компании, а автопроизводители. Например, в начале 2020 года Porsche запатентовал летающий электрокар с вертикальным взлётом. Судя по патентным изображениям, аппарат будет оснащён четырьмя большими винтами, два из которых отвечают за маневрирование, а ещё два обеспечивает вертикальный взлёт и посадку.