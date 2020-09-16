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Турецкий аэромобиль смог взлететь на 10 метров 

Motor.ru 1 час назад
Турецкий аэромобиль смог взлететь на 10 метров
Фото: © Baykar Technologies
Турецкая компания Baykar опубликовала видео с тестов свой последней разработки аэромобиля Cezeri. В ходе пилотного полёта 230-килограммовая конструкция смогла подняться над землёй на 10 метров. При этом производитель заявляет, что аэромобиль рассчитан на полёты на высоте двух тысяч метров.
Cezeri завершил свой первый успешный испытательный полет: он смог оторваться от земли благодаря восьми электромоторам. Причем первые тесты проводились с использованием страховочного троса — но затем его отстегнули, предоставив аэромобилю свободу. Пока аппарат предусмотрен для перевозки только одного пассажира, однако в будущем количество посадочных мест будет увеличено. Также Baykar намерена выпустить грузовой вариант, предназначенный, в том числе, для курьерских служб.
Потенциально Cezeri способен подниматься в небо на две тысячи метров, развивать скорость до 100 километров в час и преодолевать расстояния в 70-80 километров.
Baykar, основанная в середине 80-х годов, занимается разработкой и производством дронов, в том числе военных. Однако известны примеры, когда созданием аэромобилей занимаются не профильные компании, а автопроизводители. Например, в начале 2020 года Porsche запатентовал летающий электрокар с вертикальным взлётом. Судя по патентным изображениям, аппарат будет оснащён четырьмя большими винтами, два из которых отвечают за маневрирование, а ещё два обеспечивает вертикальный взлёт и посадку.
В том же направлении работает и Toyota, которая потратила почти 400 миллионов долларов на летающее такси. Эта сумма была инвестирована в проект Joby Aviation по разработке четырёхместного летательного аппарата: он сможет разгоняться до 322 километров в час и пролетать на одной зарядке 241 километр.
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Автоновости , Статьи , Toyota , Porsche
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