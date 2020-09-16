«Сказать всё как есть»: электрокары «грязнее» авто с ДВС

Шведская марка Polestar, входящая в состав группы Geely, проанализировала «углеродный след» электромобиля Polestar 2 и обычного Volvo XC40. Выяснилось, что больше всего парниковых газов выбрасывается в воздух при производстве самой машины и батарей, а чтобы сравняться по этому показателю с XC40, «двойке» нужно проехать как минимум 50 000 километров.
Фото: © Polestar© Polestar
В вопросах экологии главный исполнительный директор Polestar Томас Ингенлат
склоняется к открытому диалогу с покупателями:
«Производители не всегда честны с потребителями, когда речь заходит о влиянии их продукции на окружающую среду. Это неправильно. Мы должны рассказывать всё как есть — даже если такая правда не всегда приятна».
Ингенлат призывает компании перейти на единую методику расчета выбросов CO и уже перестать говорить об электрокарах как о панацее для экологии.
Внутреннее исследование Polestar показало, что батарейные модели — это путь к климатическому нейтралитету (в теории climate neutrality означает, что все выбросы парниковых газов компенсируются за счет внедрения углеродно-негативных проектов, поглощающих углекислоту из атмосферы, или создания продуктов с нулевым показателем выбросов), но большое значение имеет уровень развития технологий. Компания проанализировала «углеродный след» электромобиля Polestar 2 и обычного Volvo XC40 за весь жизненный цикл — и вот что выяснилось.
На этапе производства кроссовера с традиционным двигателем внутреннего сгорания в атмосферу выбрасывается 14 тонн CO e (эквивалент CO — это различные виды парниковых газов, приведенные к общей единице измерения). Показатель для Polestar 2 и батареи к нему — 24 тонны. Во время эксплуатации XC40 добавит еще 41 тонну, а «двойка» — 23 тонны, если использовать различные источники электроэнергии, и 0,4 тонны — при условии, что электричество получают только из ветряков.
Чтобы общий «углеродный след» XC40 превысил показатель Polestar 2, нужно проехать на электромобиле 100 000 километров в разрезе мировой энергетики (учитываются различные способы получения электроэнергии) или 80 000 километров с учетом европейской структуры электрогенерации, в которой высока доля возобновляемых источников (15 процентов на 2018 года). Если же заряжать автомобиль только энергией, полученной от «ветряных ферм», то показатель снизится до 50 000 километров.