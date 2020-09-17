На Украине будут собирать Renault из машинокомплектов из РФ

Запорожский автомобилестроительный завод ( ЗАЗ ) начнет собирать кроссовер Renault Arkana из поставляемых из России машинокомплектов, об этом говорится на сайте представительства французской компании на Украине.

"Серийное производство Renault Arkana для украинского рынка налажено на заводе ЗАЗ в Запорожье из машинокомплектов, поставляемых с московского завода группы Renault", — говорится в сообщении.

Презентация данной модели на Украине состоялась в среду.

Россия стала первой страной, где начались производство и продажи Arkana. Сборку автомобилей освоил московский завод Renault как одно из наиболее современных роботизированных предприятий концерна. В разработке Arkana принимали активное участие российские специалисты, 70% комплектующих для сборки будут поставлять отечественные производители.