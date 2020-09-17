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На Украине будут собирать Renault из российских машинокомплектов 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
На Украине будут собирать Renault из машинокомплектов из РФ
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) начнет собирать кроссовер Renault Arkana из поставляемых из России машинокомплектов, об этом говорится на сайте представительства французской компании на Украине.

"Серийное производство Renault Arkana для украинского рынка налажено на заводе ЗАЗ в Запорожье из машинокомплектов, поставляемых с московского завода группы Renault", — говорится в сообщении.

Презентация данной модели на Украине состоялась в среду.
Россия стала первой страной, где начались производство и продажи Arkana. Сборку автомобилей освоил московский завод Renault как одно из наиболее современных роботизированных предприятий концерна. В разработке Arkana принимали активное участие российские специалисты, 70% комплектующих для сборки будут поставлять отечественные производители.
В марте сообщалось, что ЗАЗ в рамках аудита выпустил тестовую партию российских автомобилей Lada.
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Автоновости , ЗАЗ , Lada , Renault
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