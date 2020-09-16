Названы самые аварийные трассы Москвы 

Все новости на карте

Дорожно-транспортные происшествия в Москве чаще всего происходят на крупных магистралях.

Лидерами по количеству ДТП летом 2020 года в столице стали Московская кольцевая автодорога (МКАД), Варшавское, Калужское и Ленинградское шоссе, а также Кутузовский, Волгоградский, Ленинградский проспекты и шоссе Энтузиастов, сообщил департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

В летний период эвакуаторы «Московского паркинга» переместили 343 легковых и 97 грузовых автомобиля, попавших в ДТП. С последними работали специальные большегрузные эвакуаторы, отметили в дептрансе.