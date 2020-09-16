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Названы самые аварийные трассы Москвы 

Вероника Полынина 1 час назад
Названы самые аварийные трассы Москвы
Фото: depositphotos.com
Дорожно-транспортные происшествия в Москве чаще всего происходят на крупных магистралях.
Лидерами по количеству ДТП летом 2020 года в столице стали Московская кольцевая автодорога (МКАД), Варшавское, Калужское и Ленинградское шоссе, а также Кутузовский, Волгоградский, Ленинградский проспекты и шоссе Энтузиастов, сообщил департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.
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В летний период эвакуаторы «Московского паркинга» переместили 343 легковых и 97 грузовых автомобиля, попавших в ДТП. С последними работали специальные большегрузные эвакуаторы, отметили в дептрансе.
Ранее, как писал «Рамблер», страховщики составили рейтинг самых угоняемых машин в России весной и летом 2020 года. Лидерами списка стали кроссовер Toyota RAV4 и седан Toyota Camry. По версии «АльфаСтрахования», на них приходится соответственно 14% и 13% всех автомобильных угонов.
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Автоновости , Toyota , Toyota Camry , Mercedes-Benz , Toyota RAV4
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