«Платон» опроверг взимание платы с легковушек

Оператор госсистемы "Платон" ("РТ-Инвест Транспортные Системы", РТИТС) не планирует взимать плату за проезд по дорогам с легковых автомобилей, сообщили ТАСС в пресс-службе "Платона".

"Информация не соответствует действительности", — сказали в пресс-службе, комментируя появившиеся ранее сообщения о возможности введения платы для легковых автомобилей.

"Госсистема "Платон" создана для соблюдения установленного действующим законодательством порядка взимания платы только для транспортных средств разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн", — подчеркнули в "Платоне".

Накануне Telegram-канал "Незыгарь" сообщил, что на сайте сервиса "Платона" появилась позиция "легковой автомобиль", что якобы свидетельствует о планах по взиманию платы не только с большегрузов, но и легковых авто. Источник "Незыгаря" подчеркивал, что изначально введение "Платона" для легкового транспорта обсуждалось к 2025 году, но сейчас "дедлайн вроде сдвинули ближе".