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«Платон» опроверг информацию о планах взимать плату с легковых автомобилей 

ТАСС 37 минут назад
«Платон» опроверг взимание платы с легковушек
Фото: РИА Новости
Оператор госсистемы "Платон" ("РТ-Инвест Транспортные Системы", РТИТС) не планирует взимать плату за проезд по дорогам с легковых автомобилей, сообщили ТАСС в пресс-службе "Платона".

"Информация не соответствует действительности", — сказали в пресс-службе, комментируя появившиеся ранее сообщения о возможности введения платы для легковых автомобилей.

"Госсистема "Платон" создана для соблюдения установленного действующим законодательством порядка взимания платы только для транспортных средств разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн", — подчеркнули в "Платоне".
Накануне Telegram-канал "Незыгарь" сообщил, что на сайте сервиса "Платона" появилась позиция "легковой автомобиль", что якобы свидетельствует о планах по взиманию платы не только с большегрузов, но и легковых авто. Источник "Незыгаря" подчеркивал, что изначально введение "Платона" для легкового транспорта обсуждалось к 2025 году, но сейчас "дедлайн вроде сдвинули ближе".
"Платон" — государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами (массой свыше 12 тонн) федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года. На сегодняшний день в госсистеме зарегистрировано свыше 1,34 млн большегрузов, в федеральный дорожный фонд перечислено более 108 млрд руб. При этом "Платон" не распространяется на платные трассы "Автодора".
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Автоновости , Автодор , ИТАР-ТАСС
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