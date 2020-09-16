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Российский полицейских задержали за пособничество автоугонщикам 

Lenta.ru 54 минуты назад
Полицейских задержали за пособничество угонщикам
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета России при поддержке спецназа вошли в отдел полиции Петроградского района, где провели обыск. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает издание «Фонтанка».
По данным издания, следственные действия прошли в участке после задержания двух российских полицейских, подозреваемых в пособничестве автоугонщикам. Оперативник, занимавшийся расследованием серии похищений автомобилей, сообщил подозреваемому, что в скором времени он может привлечь его к уголовной ответственности. После чего мужчина обратился к знакомому инспектору ГИБДД и попросил того узнать, за какую сумму он может избежать проблем.
После того, как инспектор назвал сумму, ему была назначена встреча в одном из кафе на улице Александра Матросова. Сразу после получения денег, полицейский был задержан. После этого следователи нагрянули с обыском в отдел полиции, где работает оперативник.
28 августа сообщалось, что в республике Саха (Якутия) вынесен приговор бывшему начальнику отдела полиции по Усть-Майскому району Валерию Александрову и бывшему оперуполномоченному отдела Сергею Кутовому, которые пытали инвалида электрошокером, требуя сознаться в преступлении.
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Автоновости , СКР , ГИБДД , Фонтанка.Ру
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