Полицейских задержали за пособничество угонщикам

В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета России при поддержке спецназа вошли в отдел полиции Петроградского района, где провели обыск. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, следственные действия прошли в участке после задержания двух российских полицейских, подозреваемых в пособничестве автоугонщикам. Оперативник, занимавшийся расследованием серии похищений автомобилей, сообщил подозреваемому, что в скором времени он может привлечь его к уголовной ответственности. После чего мужчина обратился к знакомому инспектору ГИБДД и попросил того узнать, за какую сумму он может избежать проблем.

После того, как инспектор назвал сумму, ему была назначена встреча в одном из кафе на улице Александра Матросова. Сразу после получения денег, полицейский был задержан. После этого следователи нагрянули с обыском в отдел полиции, где работает оперативник.

28 августа сообщалось, что в республике Саха (Якутия) вынесен приговор бывшему начальнику отдела полиции по Усть-Майскому району Валерию Александрову и бывшему оперуполномоченному отдела Сергею Кутовому, которые пытали инвалида электрошокером, требуя сознаться в преступлении.