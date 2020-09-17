Объявлены комплектации и цены российской Skoda Octavia 

На отечественном рынке автомобиль нового поколения будет доступен в формате лифтбека с тремя двигателями.

Octavia четвертого поколения добралась до России спустя год после европейского дебюта. У нас автомобиль представлен со старым проверенным двигателем 1,6 MPI (110 л.с.), агрегатированным с пятиступенчатой механической коробкой передач и шестиступенчатым "автоматом", 150-сильной "турбочетверкой" объемом 1,4 л, которая теперь сочетается не с преселективным "роботом", а с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и 2,0-литровым наддувным мотором мощностью 190 л.с. с паре с семиступенчатой преселективной коробкой передач DSG с двумя сцеплениями.

Первыми на рынок выйдут машины с двигателем "один и четыре" — они будут стоить от 1 398 тысяч рублей. Две другие версии появятся в 2021 году. Модификация с 1,6-литровым двигателем, механической коробкой передач и в базовой комплектации Active Plus обойдется в 1 338 тысяч рублей.

Исполнение Active Plus включает в себя такое оснащение, как кондиционер, светодиодную головную оптику, мультимедийную систему Swing с экраном диагональю 8 дюймов, обогрев передних сидений и четыре подушки безопасности. Octavia 1,4 TSI Ambition Plus (от 1 499 тысяч рублей) отличается двухзонным климат-контролем, светодиодными противотуманными фарами, круиз-контролем, датчиками света и дождя, задним парктроником, шестью подушками безопасности.

Лифтбек Style Plus стоит от 1 700 тысяч рублей — относительно предшественника он подорожал почти на 200 тысяч рублей. От перечисленных выше комплектаций такой автомобиль отличается наличием "виртуальной" цифровой панели приборов, мультимедийной системы Bolero с десятидюймовым монитором, обогревом руля, контурной подсветкой салона, системой контроля слепых зон, электроприводом складывания зеркал, передним парктроником, задними светодиодными фонарями и системой бесключевого доступа.

Производство на мощностях нижегородского завода ГАЗ стартует в октябре, а первые автомобили появятся ориентировочно в конце ноября.