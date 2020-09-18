Kia остановила работу двух заводов 

Автомобильная марка Kia вынуждена закрыть два своих завода в Южной Корее. Как оказалось, сотрудников придется отправить на самоизоляцию.

Мощности расположили на заводе в городе Кванмен, провинция Кендиго. Накануне там выявили девять рабочих, у которых было опасное заболевание, а потому конвейеры экстренно остановили, в обычном режиме они больше не работают. Всего на предприятии трудятся 6 тысяч рабочих, все они были отправлены на режим самоизоляции.

На мощностях завода ведут сборку седана K9, там же выпускают спорт-купе Stinger, а также минивэн Carnival, внедорожник Stonic и компактный Pride. В год с конвейера сходит до 320 тысяч транспортных средств, а потому компания рискует понести заметные убытки. Когда заводы вернутся снова к работе, представители бренда не уточняют.

На данный момент известно, что окончательное решение руководство компании будет принимать совместно с местными органами здравоохранения, после полного выздоровления работников компании.