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Европейцы расхотели покупать автомобили 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Европейцы расхотели покупать автомобили
Фото: Reuters
Продажи автомобилей в ЕC в январе-августе рухнули на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA). Европейцы расхотели покупать машины из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Среди крупнейших авторынков региона самый сильный спад произошел в Испании (на 40,6 процента), далее следует Италия (на 38,9 процента), Франция (на 32 процента) и Германия (на 28,8 процента). Число зарегистрированных новых автомобилей в странах ЕС (без учета Мальты) составило в этом году более шести миллионов (по сравнению с девятью миллионами годом ранее).
Среди компаний наиболее существенное падение продаж зафиксировано у японских Mazda (на 45,7 процента) и Honda (на 39,9 процента), а также британской Jaguar Land Rover (на 40 процентов).
Ранее стало известно, что автомобильная промышленность Германии, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса, перестала быть «двигателем»‎ экономического роста страны. На долю отрасли объемом более 45 миллиардов евро приходилось 6,6 процента ВВП.
В России продажи автомобилей с пробегом выросли на 10,5 процента (реализовано 554,6 тысячи машин) в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне обновили рекорд по автокредитам. Число выданных в июле ссуд достигло 82,5 тысячи, подскочив за месяц на 15 процентов.
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Автоновости , Jaguar , Mazda , Rover , Honda , Land Rover , ЕС
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