Тормоза-зеркала защитят природу от пыли 

Фирма Brembo представила новые тормозные диски Greentive, которые получили зеркальную поверхность. Помимо необычного внешнего вида механизмы стали более эффективными и экологичными.

Тормозные диски Greentive (название образовано из слов green и distinctive — "зелёный" и "самобытный") отличаются зеркальной рабочей поверхностью. Помимо того, что такие диски привлекательно выглядят, они также имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными тормозами.

Зеркальное покрытие обеспечивается с использованием высокоскоростной газопламенной технологии нанесения (HVOF), которая подразумевает нанесение порошкового покрытия на основу на высокой скорости, которая обычно составляет не менее 5 скоростей звука. При этом в Brembo подробностей о своей технологии не раскрывают.

Преимуществами новых тормозных дисков в Brembo называют их высокую коррозионную стойкость, а также больший ресурс. В свою очередь это снижает количество пыли, которую выделяют тормозные механизмы в процессе своей работы. Меньшее количество выбросов позволяет колёсным дискам и кузову дольше оставаться чистыми, а кроме того в природу выбрасывается меньше вредных частиц.