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Тормоза-зеркала защитят природу от пыли 

Популярная механика и ещё 3 59 минут назад
Тормоза-зеркала защитят природу от пыли
Фото: Brembo
Фирма Brembo представила новые тормозные диски Greentive, которые получили зеркальную поверхность. Помимо необычного внешнего вида механизмы стали более эффективными и экологичными.
Тормозные диски Greentive (название образовано из слов green и distinctive — "зелёный" и "самобытный") отличаются зеркальной рабочей поверхностью. Помимо того, что такие диски привлекательно выглядят, они также имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными тормозами.
Зеркальное покрытие обеспечивается с использованием высокоскоростной газопламенной технологии нанесения (HVOF), которая подразумевает нанесение порошкового покрытия на основу на высокой скорости, которая обычно составляет не менее 5 скоростей звука. При этом в Brembo подробностей о своей технологии не раскрывают.
Преимуществами новых тормозных дисков в Brembo называют их высокую коррозионную стойкость, а также больший ресурс. В свою очередь это снижает количество пыли, которую выделяют тормозные механизмы в процессе своей работы. Меньшее количество выбросов позволяет колёсным дискам и кузову дольше оставаться чистыми, а кроме того в природу выбрасывается меньше вредных частиц.
Напомним, Brembo является одним из самых известных в мире производителей автомобильных тормозов. Продукция компании используется в дорожных суперкарах, а также во множестве гоночных автомобилей различных серий, включая болиды чемпионата мира Формула-1. Из последних новинок с тормозами Brembo можно отметить новый гиперкар Gordon Murray Automotive T.50, гоночный электрокроссовер Mustang Mach-E 1400 и самый мощный в мире серийный внедорожник Dodge Durango SRT Hellcat. Для каждой из этих моделей в компании создали свои тормозные механизмы с учётом характеристик конкретных автомобилей.
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Автоновости , Dodge Durango , Dodge
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