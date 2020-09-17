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Bugatti собрались продать хорватам 

Lenta.ru и ещё 2 42 минуты назад
Bugatti собрались продать хорватам
Фото: Reuters
Руководство концерна Volkswagen одобрило сделку по продаже бренда Bugatti хорватской компании по производству электромобилей Rimac. Но добро еще не дал наблюдательный совет концерна, сообщает Motor Authority. К сделке хотят привлечь Porsche, которая собирается увеличить свою долю в Rimac, по условиям, она может вырасти до 49 процентов. Другие подробности пока не приводятся.
Предполагается, что на продажу Bugatti Volkswagen решился после смерти мажоритарного акционера и главы наблюдательного совета компании Фердинанда Пиеха. Концерн больше не хочет тратить деньги на так называемые хобби-бренды, а собирается направить ресурсы на развитие цифровизации и автономное вождение.
Под маркой Bugatti выпускаются автомобили класса люкс, компания входит в состав немецкого концерна Volkswagen. Весной прошлого года на автосалоне в Женеве компания показала машину, позиционируя ее как самый дорогой автомобиль в мире. Купе La Voiture Noire существует в единственном экземпляре и собирался на базе гиперкара Chiron. Под капотом у машины восьмилитровый двигатель W16, до 100 километров в час она может разогнаться за 2,5 секунды. Максимальная скорость — 420 километров в час.
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Комментарии
Автоновости , Bugatti , Volkswagen , Porsche , Фердинанд Пиех , VolksWagen
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