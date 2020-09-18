Mazda CX-30 получает турбомотор на 250 лошадиных сил 

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В линейке автобренда Mazda появилась следующая модификация CX-30. Транспортное средство оснащается турбированной 2,5-литровой силовой установкой на 250 «лошадей», при крутящем моменте на 434 Нм.

Мотор работает на пару с полным приводом i-Activ, а также шестиступенчатой автоматической КПП. Автомобиль похвастается отличным внешним видом, превосходным салоном. Автомобиль получил передовое оборудование безопасности.

CX-30 имеет восемнадцатидюймовые алюминиевые диски черной расцветки. Для наружных зеркал предусмотрены глянцевые черные корпуса.

В транспортном средстве имеются увеличенные выхлопные трубы, и значки Turbo в задней части. В салоне установили аудиосистему Bose на двенадцать динамиков. Стоит отметить качественную хромированную отделку и пластик, который приятен на ощупь.

Car.ru

Стоимость транспортного средства стартует от 29,9 тыс. дол. (около 2 250 000 руб.). Турбированную модификацию CX-30 должны начать реализовывать до конца года.