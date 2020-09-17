Mercedes-Benz отзывает в России почти 500 автомобилей 

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"Мерседес-Бенц Рус" — официальный представитель Mercedes-Benz в России — отзывает 493 автомобиля AMG C-класса (тип 205), GLC (тип 253) и AMG GT (тип 290). Речь идет о транспортных средствах, реализованных в 2018-2019 годах, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является вероятность несоответствия спецификации программного обеспечения блока управления ESP", — отметили в ведомстве.

На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, будет актуализировано программное обеспечение блока управления ESP. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.