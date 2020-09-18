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Volkswagen выбрал имя для нового кроссовера 

Motor.ru и ещё 5 4 часа назад
Volkswagen выбрал имя для нового кроссовера
Фото: © Volkswagen
Volkswagen опубликовал новый тизер компактного кроссовера, который в модельном ряду расположится на ступеньку ниже Tiguan. В США новинка получит название Taos — в честь города на севере американского штата Нью-Мексико.
Кроссовер, по сути, представляющий собой перелицованную версию Skoda Karoq, продаётся в Китае с 2018 года под именем Tharu. Ожидалось, что с тем же названием он доберётся до России, а в Латинской Америке получит название Tarek.
На затемнённой фотографии виден силуэт автомобиля в ракурсе три четверти с заваленной крышей и задней стойкой. От китайской версии новинку отличает решётка радиатора, подчёркнутая тонкими диодными полосами. Кроме этого, автомобиль получит слегка изменённые бамперы, иной рисунок оптики и обновлённый логотип.
В Китае Volkswagen Tharu предлагают с двумя бензиновыми турбомоторами объёмом 1,4 и 2,0 литра и мощностью 150 и 186 лошадиных сил соответственно. Пару обоим моторам составляют «роботы». В Южной Америке кроссовер появится с 150-сильным мотором 1.4 TSI, шестиступенчатым автоматом и передним приводом. Позже в продажу поступит версия с более мощным двигателем 2.0.
Премьера Volkswagen Taos состоится 13 октября в США. Когда новинка выйдет на рынки за пределами КНР, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что компактный кроссовер будут собирать в России: до конца нынешнего года Volkswagen планировал наладить производство на мощностях завода группы «ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
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Автоновости , Volkswagen , Skoda , Skoda Karoq
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