Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mitsubishi Pajero покинул рынок России 

Car.ru 1 час назад
Mitsubishi Pajero покинул рынок России
Фото: Car.ru
Стало известно, что внедорожник Mitsubishi Pajero оставил российский рынок. Прощальная серия, под названием Final Edition, которая состояла из 500 экземпляров, была раскуплена полностью.
Еще совсем недавно на рынке России были доступны модель Mitsubishi Pajero, которые выпускались в 2018 и 2019 году. Под капотом у них стоял мотор на 3 литра, мощностью 174 л.с., вместе с которым работала 5-ступенчатая АКПП. Стоимость начиналась с 2 989 000 рублей. Огромная волна продаж внедорожника приходился на 2011 год. Однако, последние 7 лет этот уровень постепенно падал. Если за 2011 год было продано более 9000 экземпляров, то за остальные 7 лет общий показатель достиг лишь 1205 единиц. Заметим, что в этом году внедорожнику исполнилось 38 лет, а уже в следующем его производство останавливается. На рынке России был представлена последняя серия, которую производитель решил назвать «Final Edition». Она состояла из 500 экземпляров, которые уже раскупили до конца.
Видео дня. Как получить парковочное место в Москве
Car.ru: последние новости
Polestar: Электромобили «грязнее» моделей с ДВС Polestar: Электромобили «грязнее» моделей с ДВС В Подмосковье перекрыли один из выездов и создали «головоломку» на дороге В Подмосковье перекрыли один из выездов и создали «головоломку» на дороге Продажи новых автомобилей в ЕС за восемь месяцев упали на 32% Продажи новых автомобилей в ЕС за восемь месяцев упали на 32%
Комментарии
Автоновости , Mitsubishi Pajero , Mitsubishi
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты недостатки белых автомобилей
Раскрыты недостатки белых автомобилей
Европейцы расхотели покупать автомобили
Европейцы расхотели покупать автомобили
Bugatti собрались продать хорватам
Bugatti собрались продать хорватам
Mercedes-Benz отзывает в России почти 500 автомобилей
Mercedes-Benz отзывает в России почти 500 автомобилей
Видео
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение