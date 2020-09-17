Mitsubishi Pajero покинул рынок России 

Стало известно, что внедорожник Mitsubishi Pajero оставил российский рынок. Прощальная серия, под названием Final Edition, которая состояла из 500 экземпляров, была раскуплена полностью.

Еще совсем недавно на рынке России были доступны модель Mitsubishi Pajero, которые выпускались в 2018 и 2019 году. Под капотом у них стоял мотор на 3 литра, мощностью 174 л.с., вместе с которым работала 5-ступенчатая АКПП. Стоимость начиналась с 2 989 000 рублей. Огромная волна продаж внедорожника приходился на 2011 год. Однако, последние 7 лет этот уровень постепенно падал. Если за 2011 год было продано более 9000 экземпляров, то за остальные 7 лет общий показатель достиг лишь 1205 единиц. Заметим, что в этом году внедорожнику исполнилось 38 лет, а уже в следующем его производство останавливается. На рынке России был представлена последняя серия, которую производитель решил назвать «Final Edition». Она состояла из 500 экземпляров, которые уже раскупили до конца.