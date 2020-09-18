В России предложили не штрафовать машины с синими мигалками

Депутаты от фракции ЛДПР предложили не штрафовать за нарушение ПДД автомобили с включёнными мигалками синего цвета. Соответствующий законопроект уже составлен и отправлен на рассмотрение в правительство, сообщает ТАСС.

Если его примут, в КоАП будут внесены изменения, предполагающие отмену штрафов для машин «имеющих нанесённые на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения». Как пояснили в пресс-службе одного из авторов идеи, депутата Ярослава Нилова , речь идёт об автомобилях с синими проблесковыми маячками.

Такие машины предлагается не штрафовать за нарушения правил, зафиксированных дорожными камерами, так как они могут «выполнять неотложное служебное задание». Поэтому им стоит разрешить отступать от требований некоторых ПДД, в том числе сигналов светофора и скоростного режима при условии обеспечения безопасности движения.

На сегодняшний день нарушения, совершённые машинами с синими проблесковыми маячками, фиксируются камерами наравне с остальными. В результате госорганы, за которыми закреплены автомобили, получают штрафы. Иногда штрафуют водителей служебных машин — к примеру, карет скорой помощи, которым пришлось нарушить, отмечают в ЛДПР.

На данный момент законопроект, который отменит некоторые штрафы для машин с синими мигалками, ожидает отзыва кабмина.

Ранее сайт «Штрафы ГИБДД» перечислил пять самых распространённых нарушений российских автомобилистов за лето 2020 года. Выяснилось, что чаще всего россиянам выписывают штрафы за превышение скорости на 20–40 километров в час.