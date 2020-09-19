Компания Ford зарегистрировала в патентном бюро США торговую марку Warthog, которая, согласно заявке, может использоваться в качестве наименования модели легковых автомобилей, внедорожников и пикапов. Издание Motor Trend, ссылаясь на собственные источники в американском концерне, утверждает, что скорее всего Ford запатентовал имя для нового внедорожника, который станет экстремальной версией модели Bronco. Есть большая доля вероятности, что «заряженный» Bronco назовут именно «Бородавочником», а не «Хищником», а название Raptor останется прерогативой пикапов Ford.