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Ford запатентовал имя для нового внедорожника

Motor.ruиещё 4
4 часа назад
Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патентную заявку марки Ford на товарный знак Warthog для обозначения легковых автомобилей и внедорожников.
Ford запатентовал имя для нового внедорожника
Фото: Motor.ruMotor.ru
Компания Ford зарегистрировала в патентном бюро США торговую марку Warthog, которая, согласно заявке, может использоваться в качестве наименования модели легковых автомобилей, внедорожников и пикапов. Издание Motor Trend, ссылаясь на собственные источники в американском концерне, утверждает, что скорее всего Ford запатентовал имя для нового внедорожника, который станет экстремальной версией модели Bronco. Есть большая доля вероятности, что «заряженный» Bronco назовут именно «Бородавочником», а не «Хищником», а название Raptor останется прерогативой пикапов Ford.
В пользу этой версии говорит и отсутствие характерной решётки радиатора на прототипах высокопроизводительной модификации Bronco, которые уже проходят ходовые испытания. Руководитель проекта Ford Bronco Эрик Леффлер недавно исключил возможность создания восьмицилиндровой версии Bronco из-за ужесточения норм вредных выбросов и отсутствия интереса к V8 у потенциальных владельцев внедорожника: по его словам, большинству клиентов не интересно, сколько цилиндров под капотом, если мотор обладает достаточной мощностью, крутящим моментом и экономичностью.
Автоновости,Ford Bronco,Ford,
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