Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автолюбителей защитят от переплаты за ОСАГО 

Deita.ru и ещё 3 29 минут назад
Автолюбителей защитят от переплаты за ОСАГО
Фото: ТАСС
Центральный банк России хочет уточнить список факторов, которые не должны использоваться страховыми компаниями в качестве аргументов повышения стоимости полиса ОСАГО, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По её словам, данный вопрос требует обсуждения, т.к. сами компании пока доподлинно не знают, по каким критериям они могут поднимать цены, а по каким нет. В частности, ЦБ продумает возможность целесообразность изменения стоимости ОСАГО в зависимости от пола водителя.
Напомним, что закон об индивидуализации тарифов на полисы автогражданской ответственности вступил в силу 24 августа. Он даёт право страховщикам учитывать различные факторы риска, связанные с конкретным водителем, и из-за этого повышать цену полиса автострахования.
К признакам, увеличивающим вероятность страхового случая, относятся факты лишения прав за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, уголовное наказание за смертельное ДТП, штраф за оставление места аварии.
Также полис обойдётся дороже для тех, кто регулярно ездят на красный свет или по полосе встречного движения, а также превышают скорость на 60 км/ч.
На данный момент Центробанк уже запретил повышать стоимость ОСАГО на основании национальности, языка, расы, вероисповедания и должности.
Видео дня. ЦКАД-3 готов на 98%
Deita.ru: последние новости
С автотрасс хотят убрать пешеходную «зебру» С автотрасс хотят убрать пешеходную «зебру» ОСАГО аннулируют: россиян без техосмотра предупредили ОСАГО аннулируют: россиян без техосмотра предупредили Россиянам обрисовали, что будет, если езда по дорогам станет платной Россиянам обрисовали, что будет, если езда по дорогам станет платной
Комментарии
Автоновости , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , РИА "Дейта" , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Развлекается в тюрьме на полную!» — публика недовольна наказанием Ефремова
«Развлекается в тюрьме на полную!» — публика недовольна наказанием Ефремова
ТОП-10 авто с пробегом, которые сгниют за пару сезонов
ТОП-10 авто с пробегом, которые сгниют за пару сезонов
Составлен топ-10 люксовых авто в Москве
Составлен топ-10 люксовых авто в Москве
Как спасти окна авто от запотевания в дождь
Как спасти окна авто от запотевания в дождь
Видео
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение