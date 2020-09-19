Автолюбителей защитят от переплаты за ОСАГО 

Центральный банк России хочет уточнить список факторов, которые не должны использоваться страховыми компаниями в качестве аргументов повышения стоимости полиса ОСАГО, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина . По её словам, данный вопрос требует обсуждения, т.к. сами компании пока доподлинно не знают, по каким критериям они могут поднимать цены, а по каким нет. В частности, ЦБ продумает возможность целесообразность изменения стоимости ОСАГО в зависимости от пола водителя.

Напомним, что закон об индивидуализации тарифов на полисы автогражданской ответственности вступил в силу 24 августа. Он даёт право страховщикам учитывать различные факторы риска, связанные с конкретным водителем, и из-за этого повышать цену полиса автострахования.

К признакам, увеличивающим вероятность страхового случая, относятся факты лишения прав за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, уголовное наказание за смертельное ДТП, штраф за оставление места аварии.

Также полис обойдётся дороже для тех, кто регулярно ездят на красный свет или по полосе встречного движения, а также превышают скорость на 60 км/ч.

На данный момент Центробанк уже запретил повышать стоимость ОСАГО на основании национальности, языка, расы, вероисповедания и должности.