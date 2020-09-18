Кто превратил дороги России в черные дыры

Издание назвало состояние российских дорог плачевным, отметив, что при этом на их содержание тратятся космические суммы, например, в одной лишь Москве — 100 миллиардов рублей в год.

По версии Счетной палаты, главной причиной плохого состояния дорог является отсутствие регулирования их содержания — на содержание региональных дорог выделяется в восемь раз меньше денег, чем на содержание федеральных, хотя протяженность региональных дорог почти в 10 раз превышает протяженность федеральных.