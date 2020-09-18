Кто превратил дороги России в черные дыры

Дороги в России превратились в черные дыры, потому что регулирование их содержания отсутствует, а дорожники крадут бюджетные средства, выделенные на их строительство. Об этом сообщает
«Царьград».
Издание назвало состояние российских дорог плачевным, отметив, что при этом на их содержание тратятся космические суммы, например, в одной лишь Москве — 100 миллиардов рублей в год.
«Федеральную трассу М-4 "Дон" мы ремонтируем каждый год. В одних и тех же местах. Это уже стало притчей во языцех», — отмечает «Царьград».
По версии Счетной палаты, главной причиной плохого состояния дорог является отсутствие регулирования их содержания — на содержание региональных дорог выделяется в восемь раз меньше денег, чем на содержание федеральных, хотя протяженность региональных дорог почти в 10 раз превышает протяженность федеральных.
Глава проекта «Обеспечение безопасности дорожного движения» (ОБДД) Константин Крохмаль назвал главным бичом на российских дорогах дорожников, которые крадут бюджетные средства, разбавляя асфальт песком.