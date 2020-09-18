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Выплаты по ОСАГО вырастут 

Артём Кульша 2 часа назад
Выплаты по ОСАГО вырастут
Фото: РИА Новости
Средний размер страхового возмещения по ДТП по полису обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) вскоре вырастет. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).
Три месяца назад, как сообщал «Рамблер», РСА начал подготовку новых справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ при определении размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства. Справочники будут применяться для расчета размера страхового возмещения по ДТП, которые произойдут с 20 сентября. 14 сентября президиум РСА принял новые справочники. Согласно им, в среднем стоимость запчастей стала больше на 23%.

«Это говорит о том, что средняя выплата по новым справочникам также вырастет», — сообщили в объединении.

Там объяснили, что рост стоимости запасных частей для автомобилей — следствие нестабильной ситуации на рынке запчастей, возникшей в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствий.
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Автоновости
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