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СМИ: Mitsubishi прекратит производство первого в мире серийного электромобиля i-MiEV 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Mitsubishi прекратит производство электромобиля i-MiEV
Фото: AP Photo/Damian Dovarganes
Японский концерн Mitsubishi Motors намерен до конца текущего финансового года (завершится в марте 2021 года — прим. ТАСС) прекратить производство компактного хэтчбека i-MiEV, который стал первым в мире электромобилем, выпущенным для широкого рынка. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK.
Основной причиной такого решения стали низкие продажи модели, а также общая кризисная ситуация в компании и ее стремление сократить издержки. Кроме того, Mitsubishi Motors может заняться разработкой нового электромобиля при поддержке своего партнера Nissan.
Пятидверный хэтбчек i-MiEV дебютировал в 2009 году и стал первым электромобилем в мире, доступным рядовому покупателю. Он оснащался электромотором мощностью 63 л. с., а пробег на одном заряде батареи составлял примерно 160 км. Автомобиль также выпускался под брендами Peugeot и Citroen.
Всего с момента старта продаж в мире было продано около 50 тыс. экземпляров, включая те, что были выпущены под французскими марками в рамках сотрудничества трех концернов. Успеху i-MiEV помешала его высокая цена, в некоторых странах достигавшая 40 или 50 тыс. долларов, а также отсутствие в период после дебюта модели развитой сети станций зарядки. Тем не менее он заложил вектор развития автомобильной индустрии на следующее десятилетие.
Компания Mitsubishi Motors в 2016 году вошла в альянс Nissan-Renault. Перед ней была поставлена цель увеличить продажи на мировом рынке, однако какого-либо ощутимого прогресса добиться не удалось. Сейчас концерн готовится принять новый среднесрочный план развития, предполагающий сокращение расходов и производственных издержек на 935 млн долларов. Ранее компания приняла решение прекратить производство своего полноразмерного внедорожника Pajero.
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Комментарии
Автоновости , Nissan , Citroen , Peugeot , Mitsubishi , Mitsubishi Motors , ИТАР-ТАСС
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