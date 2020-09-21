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Ford исключил выпуск роскошных пикапов под маркой Lincoln 

Motor.ru и ещё 1 11 часов назад
Ford исключил выпуск роскошных пикапов под маркой Lincoln
Фото: Motor.ru
Вице-президент и руководитель североамериканского отделения Ford Кумар Галхотра исключил выпуск роскошного пикапа под маркой Lincoln. Топ-менеджер отметил, что у Lincoln «нет никаких планов по пикапу», и дал понять, что компания сфокусируется на развитии линейки внедорожников, которые «отлично себя чувствуют».
Концерн Ford дважды пытался продавать люксовые пикапы F-150 под брендом Lincoln в начале 2000-х, но оба раза эксперименты окончились неудачно. Продажи грузовичка Lincoln Blackwood длились всего один модельный год, пикап Mark LT продавался три года, но также не снискал популярности.
С момента прекращения производства пикапа Lincoln в США прошло более десяти лет, сегмент роскошных грузовичков продолжает расти, и конкурент Ford — концерн General Motors — объявил о выпуске электрического пикапа под возрождённой маркой Hummer. Однако Ford не планирует ребрендинг топ-версий F-150 Platinum и F-150 King Ranch — грузовички продолжат продаваться с логотипом «голубого овала».
К концу года в модельной линейке Lincoln не останется ни одного седана — портфолио бренда составят три кроссовера Corsair, Nautilus, Aviator и внедорожник Navigator. Впрочем, продажи Lincoln по итогам второго квартала 2020 года растут, так что оптимизация приносит свои плоды.
С другой стороны, планы американской люкс-марки по выпуску электрического вседорожника совместно с Rivian перенесли на неопределённый срок, так что дебютный электрокар Lincoln наверняка окажется технически близок к Ford Mustang Mach-E.
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Автоновости , Ford Mustang , Lincoln , Hummer , Lincoln Blackwood , Ford
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