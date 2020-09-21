Ford исключил выпуск роскошных пикапов под маркой Lincoln 

Вице-президент и руководитель североамериканского отделения Ford Кумар Галхотра исключил выпуск роскошного пикапа под маркой Lincoln . Топ-менеджер отметил, что у Lincoln «нет никаких планов по пикапу», и дал понять, что компания сфокусируется на развитии линейки внедорожников, которые «отлично себя чувствуют».

Концерн Ford дважды пытался продавать люксовые пикапы F-150 под брендом Lincoln в начале 2000-х, но оба раза эксперименты окончились неудачно. Продажи грузовичка Lincoln Blackwood длились всего один модельный год, пикап Mark LT продавался три года, но также не снискал популярности.

С момента прекращения производства пикапа Lincoln в США прошло более десяти лет, сегмент роскошных грузовичков продолжает расти, и конкурент Ford — концерн General Motors — объявил о выпуске электрического пикапа под возрождённой маркой Hummer . Однако Ford не планирует ребрендинг топ-версий F-150 Platinum и F-150 King Ranch — грузовички продолжат продаваться с логотипом «голубого овала».

К концу года в модельной линейке Lincoln не останется ни одного седана — портфолио бренда составят три кроссовера Corsair, Nautilus, Aviator и внедорожник Navigator. Впрочем, продажи Lincoln по итогам второго квартала 2020 года растут, так что оптимизация приносит свои плоды.