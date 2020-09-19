Как заделать царапину на кузове машины 

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На российских дорогах сейчас так много машин, что избежать минимальных повреждений кузова не удастся даже самому аккуратному автолюбителю. Машина со временем покрывается мелкими царапинами. Как самостоятельно устранить повреждения ЛКП? Давайте разбираться.

Если царапины микроскопические, пожалуй, лучшим способом устранения таких повреждений может стать обработка холодным воском. Вещество натирают в зоне повреждения ЛКП.

Для более глубоких царапин хорошо подойдет нанесение горячего воска с последующей полировкой. Защитная пленка будет удерживаться несколько месяцев.

"Размыть" царапины можно при помощи специальной абразивной пасты. Для более глубоких царапин лучший способ устранения — специальный реставрационный карандаш. Он работает по принципу лака для ногтей.

Когда повреждение ЛКП обнажает металл, лучше за помощью обратиться к специалистам, чтобы они правильно устранили повреждение. Это поможет избежать появления очагов коррозии.